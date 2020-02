Raducioiu prezinta prima greseala majora facuta de Mirel Radoi: "Nu ne putem bate joc de echipa nationala"

Ziare.

Raducioiu spune ca este total gresita decizia lui Radoi de a-l convoca in continuare pe Vlad Chiriches la echipa nationala desi acesta nu joaca la echipa de club."Fara sa fac polemica, am vazut ca actualul selectioner se bazeaza pe Chiriches. Mi se pare absurd si numai la noi se poate intampla asa ceva. Deci nu poti sa chemi un jucator, care nu joaca de ani de zile, la echipa nationala. Mi se pare o alegere absurdaEu nu imi aduc aminte ca, in cei 6-7 ani cat am jucat la echipa nationala, capitanul echipei nationale sa nu joace titular la echipa de club. Ori nu mai inteleg eu fotbalul, ori fotbalul este intr-adevar diferit acum. E cu adevarat diferit, dar sa ne putem baza pe un jucator care sa nu joace la echipa de club si sa fie si capitan... A facut greseala asta si Daum, l-a adus de la echipa de club la echipa nationala, fara sa joace la Napoli , si ati vazut rezultatele. Este echipa nationala, nu ne putem bate joc de echipa nationala", a spus Raducioiu la Telekom Sport.In urma cu cateva zile, Mirel Radoi spunea ca il va convoca pe Chiriches chiar daca acesta nu joaca la club."Ma voi baza pe el indiferent daca va juca sau nu la echipa de club. E un jucator indispensabil pentru nationala Romaniei", a spus Radoi in cadrul emisiunii Marius Tuca Show.Vlad Chiriches (30 de ani) a ajuns in acest sezon la Sassuolo, insa a jucat doar patru meciuri din cauza accidentarilor.In nationala Romaniei, Chiriches are 57 de prezente.C.S.