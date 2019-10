Reactia lui Mirel Radoi dupa victoria la scor obtinuta de Romania contra Ucrainei

Ziare.

"Am avut multe discutii cu Morutan si am incercat sa-l facem sa se relaxeze. Ma bucur ca am reusit sa-l linistim, a facut un meci bun. Dragus nu a jucat la prima echipa, dar a jucat la cea de-a doua. A avut meciuri la trei zile acolo si asta e bine. Cred ca va invata ca trebuie sa lupte mai mult pentru postul lui. La calitatile lui tehnice trebuie sa fie mult mai prezent in careu si sa faca diferentaIn interviul dinainte de meci am mentionat ca Oli va fi decisiv. E un jucator care, in momentul cand ii dai incredere, iti poate face diferenta. Eu am fost foarte multumit de el atat din punct de vedere fizic, cat si tactic, dar am vazut ... si era normal pe undeva sa cedeze din punct de vedere fizic, neavand foarte multe minute jucate la club. A facut un efort foarte mare", a spus Radoi, conform Telekom Sport.Romania a invins Ucraina, scor 3-0, intr-un meci din preliminariile pentru EURO U21.In urma acestui rezultat, Romania ocupa locul 3 in grupa 8, cu 3 puncte, patru sub Finlanda, care are insa un meci mai mult disputat.Runda urmatoare, Romania va intalni Irlanda de Nord, luni de la ora 20:30, in direct pe Ziare.com.C.S.