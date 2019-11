Reactia lui Radoi dupa tragerea la sorti a grupelor Euro 2020

Ziare.

com

Tehnicianul spune ca Olanda este marea favorita a Grupei C, in timp ce a doua sansa crede ca o are Ucraina."Prima sansa o are Olanda, dupa care a doua este Ucraina. Am vorbit cu Shevchenko si mi-a spus ca au un moral bun si nu le e frica de nimeni, in acest moment.Islanda e o echipa foarte bine organizata. Va fi un meci dificil. Toate gandurile mele merg spre meciul cu Islanda. Degeaba vorbim de finala daca nu trecem de Islanda. Ne-am dat intalnire aici, eu cu Contra, inainte de toate am fost prieteni si colegi la echipa nationala . Cea mai puternica echipa daca am avut prezenti doi selectioneri", a spus Radoi la Digisport. Nationala Romaniei va evolua in Grupa C de la Euro 2020 daca se va califica la turneul final in urma barajului din martie."Tricolorii" vor infrunta Olanda, Ucraina si Austria, meciurile urmand a se disputa la Bucuresti, pe National Arena Pentru a ajunge insa la Euro, elevii lui Radoi trebuie sa treaca in baraj de Islanda si apoi de Ungaria sau Bulgaria.M.D.