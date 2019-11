Rusii scot la lumina controversele din viata lui Mirel Radoi

Ziare.

Jurnalistii de la Sports.ru au alocat un spatiu generos instalarii lui Radoi la echipa nationala si au ales sa prezinte controversele din cariera acestuia.Prima dintre ele este relatia cu Gigi Becali , pe care rusii scriu ca l-ar fi influentat inca din perioada in care era jucator."Radoi a fost un fotbalist bun la standardele europene, jucand 70 de meciuri pentru nationala Romaniei. A jucat doar in Romania si in Orientul Mijlociu, dar a avut o relatie foarte apropiata cu nebunul patron al clubului din Bucuresti, Gigi Becali. La un moment dat a fost numit si consilierul sau si se spune ca in 2006 l-a convins pe Becali sa-l numeasca antrenor pe Olaroiu", a scris sursa citata.Apoi, rusii s-au aratat mirati de faptul ca Radoi este considerat al 21-lea cel mai important roman din istorie."Ocupa locul 21 in topul celor mai grozavi romani din istorie, dupa un sondaj facut de un post de televiziune din aceastat tara. Ca sa intelegeti nivelul, in acest top au mai fost inclusi Adrian Mutu Gica Hagi , Gigi Becali, Nicolae Ceausescu si Vlad Tepes", a comentat publicatia rusa.De asemenea, rusii amintesc ca Radoi a fost amendat de UEFA in perioada in care era antrenor la Steaua , pentru ca nu avea licenta."La Steaua a jucat rolul de antrenor, dar nu avea licenta si a fost instalat ca secund. In cele din urma, UEFA l-a amendat pentru ca le dadea sfaturi jucatorilor, in conditiile in care putea sa le ofere doar apa. Amenda a fost de 50 de mii de euro pentru ca a condus echipa fara licenta", a adaugat Sports.ru. Mirel Radoi a semnat miercuri un contract pe doi ani cu nationala Romaniei.El isi va face debutul in meciul de baraj cu Islanda, programat in martie 2020.C.S.