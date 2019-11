Tamas, sfat pretios pentru noul selectioner: "Daca ai un Bentley sau o Dacie, tot acolo te duce"

Ziare.

Veteranul in varsta de 36 de ani sustine ca Radoi trebuie sa "puna biciul" pe tinerii fotbalisti ai nationalei si ca acestia nu au voie sa puna conditii in privinta selectiei."Atitudinea trebuie schimbata, daca ai un Bentley sau o Dacie, tot acolo te duce. Astea sunt niste copilarisme, ca nu joc, ca joc. Sa puna Mirel biciul pe ei daca nu saluta. Sa dea militaria jos din pod si sa ii invete pe astia cum era pe vremuri, cand ne tremura glasul de ziceam. ", a spus Gabi Tamas pentru sport.ro Mirel Radoi este noul selectioner al Romaniei, el fiind numit in locul lui Cosmin Contra , cel in mandatul caruia a fost ratata calificarea la Euro 2020 din preliminarii.Noul antrenor al primei reprezentative are ca obiective calificarea Romaniei la Euro 2020 si la Mondialul din 2022.