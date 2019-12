Proiect pentru ca toate mormintele si operele comemorative de razboi sa treaca in administrarea Ministerului Apararii

Ziare.

"Este vorba despre propunerea legislativa pentru modificarea Legii nr. 379/2003 privind regimul mormintelor si operelor comemorative de razboi. In ultimii ani s-a constatat o tendinta de distrugere a mormintelor si a operelor comemorative de razboi, ceea ce face imperios necesara imbunatatirea cadrului legislativ pentru protejarea, amenajarea, intretinerea si punerea in valoare a mormintelor eroilor cazuti in conflictele armate.Din acest motiv se impune amendarea Legii nr. 379/2003 privind regimul mormintelor si operelor comemorative de razboi, prin modificarea regimului juridic al mormintelor si operelor comemorative de razboi. In prezent, Legea nr. 379/2003 prevede ca mormintele si operele comemorative de razboi apartin fie domeniului public sau privat al statului, fie unitatilor administrativ-teritoriale, fie sunt proprietatea unor persoane fizice sau juridice.", a precizat, pentru Agerpres, Marius Pascan.Propunerea prevede ca, in termen de doi ani de la intrarea in vigoare a legii, MApN, prin Oficiul National Cultul Eroilor, va realiza un inventar centralizat al mormintelor si operelor comemorative de razboi situate pe teritoriul Romaniei, va evalua stadiul de conservare si starea acestora si va face propuneri pentru protejarea si punerea lor in valoare.De asemenea, in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a legii, UAT-urile au obligatia predarii, in original, a documentelor privind mormintele si operele comemorative de razboi aflate in domeniul public, respectiv in copii legalizate ale documentelor mormintelor si operelor comemorative de razboi aflate in domeniul privat al UAT-urilor."Legea mai prevede ca mormintele si operele comemorative de razboi care fac parte din domeniul public al statului sunt inalienabile, imprescriptibile si insesizabile si sunt monumente de for public. Acestea sunt date in administrarea MApN care va putea decide, prin ordin al ministrului Apararii, cu privire la delegarea administrarii catre unitatile teritoriale aflate in subordinea sa", a declarat Marius Pascan.Deputatul a precizat ca propunerea, semnata de 18 parlamentari, a fost prezentata in Biroul Permanent al Camerei Deputatilor la sfarsitul lunii noiembrie si a fost inaintata catre Senat.Pascan a sustinut in luna octombrie ca, in 2 octombrie, Ungaria a depus o solicitare la Consiliul Europei , pe tema "presupusei ocupatii ilegale a cimitirului international al eroilor de la Valea Uzului", de catre autoritatile locale din Darmanesti, solicitand Comitetului de Ministri al Consiliului Europei intocmirea unui raport in acest caz."In solicitare este inclusa, intre altele, si dezinformarea lansata de presedintele UDMR, Kelemen Hunor, potrivit careia monumentul amplasat in memoria eroilor romani din necropola bacauana ar contine un simbol legionar. O minciuna sfruntata, intrucat simbolurile de la Valea Uzului, reclamate de liderul UDMR ca fiind legionare, sunt in realitate cruci celtice, dupa cum s-a pronuntat chiar Institutul National pentru Studierea Holocaustului 'Elie Wiesel' ", a aratat Marius Pascan.Potrivit acestuia, in realitate, Consiliul Europei nu are atributii si nici competente in domeniul cimitirelor militare si Ungaria ar forta amplificarea la nivel international a unei probleme de ordin intern a Romaniei."In realitate, Consiliul Europei nu are atributii, nici competente in domeniul cimitirelor militare. Budapesta forteaza insa amplificarea la nivel international a unei probleme de ordin intern a Romaniei, ce tine nemijlocit de politica interna a fiecarui stat. In paralel, partea ungara refuza si boicoteaza orice incercari de dialog pe acest subiect din partea Romaniei. De fapt, demersul ungar urmareste translatarea unei probleme litigioase, de natura administrativa, intr-una conflictuala de natura etnica, corelativa sporirii treptate a presiunii in contextul marcarii, anul viitor, a centenarului Tratatului de la Trianon", a mai afirmat Marius Pascan.Liderul PMP a mai precizat ca pe site-ul Oficiului National pentru Cultul Eroilor (ONCE) sunt publicate dovezi indubitabile privind existenta eroilor romani in necropola din Valea Uzului, unde sunt ingropati 11 soldati romani, dintre care opt identificati dupa nume, iar trei anonimi."In anul 1934 figurau in cimitir 1.254 de cruci de lemn, cu placute metalice cu urmatoarea inscriptie: 'erou roman', 'erou maghiar', 'erou german' etc. Pana la finalul celui de-Al Doilea Razboi Mondial, erau inmormantati in necropola peste 1.300 de soldati, cazuti in ambele deflagratii. Intre timp, a avut loc o intalnire la Bucuresti, in data de 26 iunie, intre reprezentantii ONCE si omologii lor ungari, in vederea identificarii solutiilor pentru onorarea memoriei eroilor de toate nationalitatile, ingropati in cimitir.Partea romana a fost in permanenta deschisa la dialog, pentru a identifica, intr-o maniera constructiva si echilibrata, solutii practice care sa poata fi acceptate de catre intreaga comunitate, romana si maghiara deopotriva. Cu toate acestea, partea maghiara a facut o serie de declaratii publice, diseminand informatii false cu privire la aspectele discutate.In esenta, oficialii unguri au pus la indoiala caracterul multinational al cimitirului, exclusiv in baza unei harti, datand din 1917, a unui alt cimitir, care in anii 1926 si 1944 a fost extins si transformat in Cimitirul International al Eroilor 'Valea Uzului'. Acesta este ilustrativ 'dialogul' romano-maghiar privitor la Valea Uzului, vadit subminat de Budapesta", a precizat Pascan.Deputatul arata atunci ca acesta nu este singurul subiect in privinta caruia buna-credinta este unilaterala, dinspre partea romana, in timp ce oficiali ai Ungariei sunt mai degraba preocupati "sa genereze conflictualitate, pe care mai apoi s-o amplifice, extrapoleze si valorifice la nivel international".