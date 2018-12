Decizia instantei dupa ce Ciolos a renuntat la inregistrarea partidului Miscarea Romania Impreuna

Ziare.

Dacian Ciolos a lansat, sambata, la Cluj-Napoca, Partidul Libertatii, Unitatii si Solidaritatii (PLUS), formatiune care a fost deja inregistrata la tribunal si face parte din registrul partidelor politice.El a anuntat atunci ca cererea pentru Partidul Miscarea Romania Impreuna, care treneaza in instanta de mai bine de opt luni , va fi retrasa de la Tribunalul Bucuresti."Au trecut opt luni de cand noi ne organizam pe teren si acest dosar treneaza in justitie. Oameni care nu doresc ca noi sa avem acest vehicul incearca sa impiedice, incearca sa faca sa treneze acest proces de inregistrare. Daca mergem in acest ritm, am concluzionat de prin septembrie, ca riscam sa nu fim in masura sa candidam la alegerile de la sfarsitul lunii mai", a spus Ciolos.