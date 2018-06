ArcelorMittal vinde combinatul de la Galati tocmai cand acesta dadea semne ca ar putea deveni rentabil

De ce vinde ArcelorMittal combinatul galatean

Combinatul de la Galati a pierdut, doar in ultimii 5 ani, peste 416 de milioane de euro (aproape 2,2 miliarde de lei), potrivit datelor Ministerului Finantelor. Cel mai greu an a fost 2013, pe care ArcelorMittal Galati l-a terminat cu o pierdere de peste 158 de milioane de euro, reprezentand aproximativ a saptea parte din cifra de afaceri.Ulterior, insa, sumele enorme raportate ca pierdere au inceput sa scada vizibil, de la un an la altul. Astfel - in conditiile unei cifre de afaceri care s-a mentinut constant peste 740 de milioane de euro - cuantumul pierderii a scazut la 103 milioane de euro (in anul 2014), la 63 de milioane de euro (2015) si la 58 de milioane de euro (2016).In 2017 - potrivit celor mai recente date ale MF - pe fondul cresterii cifrei de afaceri cu circa 34% fata de 2016, pierderea a scazut la mai putin de 32,8 milioane de euro.In plus, era de asteptat ca acest drum spre rentabilizare sa continue in ritm accelarat, declara in urma cu mai putin de o luna pentruBruno Ribbo, fostul director general al ArcelorMittal Galati - Skopje."In ultimii 3 ani, rezultatele operationale (EBITDA - cifra de afaceri inainte de impozitare si alte operatiuni - n.red.) au fost pozitive, 2018 arata acum mai bine ca 2017, securitatea oamenilor nostri la locul de munca, fiabilitatea echipamentelor, calitatea produselor, serviciile oferite clientilor, productivitatea, toate s-au imbunatatit substantial.Iar aceste lucruri au fost posibile prin eforturile tuturor colegilor mei, cu 500 de milioane de euro investiti in unitatea de la Galati din 2009 pana in prezent si cu sprijinul permanent si profesional al Grupului ArcelorMittal", a declarat Bruno Ribo pentruTot fostul director general al ArcelorMittal Galati - Skopje a precizat pentru Ziarul Financiar , in urma aproape sase luni, ca spera ca 2018 sa fie primul din ultimii opt in care unitatea siderurgica galateana sa iasa pe plus.Daca asta se va intampla sau nu ramane de vazut.Intre timp, la solicitarea Comisiei Europene (CE), grupul ArcelorMittal s-a angajat sa vanda combinatul galatean si alte unitati de productie dupa ce va prelua otelaria Ilva, cea mai mare din Europa.Ca parte din acest proces, Bruno Ribbo a fost inlocuit din functie, pe data de 17 mai, cu Bogdan Grecu, care pana la acea data fusese membru in Comitetul Director al ArcelorMittal Galati.Grupul britanico-indican ArcelorMittal - cel mai mare jucator de pe piata mineritului si a fabricarii otelului din lume - negociaza de doi ani preluarea otelariei Ilva din Italia, cea mai mare din Europa.In timpul negocierilor, CE a decis ca o astfel de preluare risca sa permita grupului detinut de Laksmi Mittal sa monopolizeze piata otelului de pe continentul european. In consecinta, CE a cerut ArcelorMittal sa intocmeasca o lista cu unitatile de productie pe care e dispusa sa le vanda, in schimbul preluarii Ilva. Printre aceste unitati se numara si combinatul de la Galati, fostul Sidex SA, cumparat in 2001 de la statul roman in baza unui contract de privatizare care este confidential, inca.Vestea a fost primita cu neliniste de majoritatea galatenilor, in conditiile in care combinatul are peste 5.000 de salariati si este cel mai mare angajator din judet. In plus, sute de firme locale supravietuiesc, de ani buni, doar in baza contractelor cu combinatul.In consecinta, daca acestuia nu i s-ar asigura supravietuirea cel putin in conditiile actuale, cateva mii de oameni ar putea ramane fara locurile de munca, iar cateva sute de mici intreprinzatori ar ajunge in sapa de lemn. Marea teama a galatenilor este ca pe combinat vor pune mana rusii, care in cele din urma il vor inchide.In aceste conditii, parlamentari galateni si sindicalisti din combinat i-au cerut premierului Viorica Dancila sa explice cum va asigura supravietuirea combinatului. Pana astazi, premierul nu a facut niciun comentariu pe marginea acestui subiect. Singurul care a dat declaratii succinte pe aceasta tema a fost vicepremierul Viorel Stefan, care le-a spus romanilor exact ce voiau sa auda: ca statul roman poate refuza cumparatori ai combinatului propusi de ArcelorMittal, daca exista suspiciunea ca acestia au intentia de a trage unitatea siderurgica pe linie moarta.Intre timp, CE a emis un comunicat de presa prin intermediul caruia dadea asigurari ca va veghea la vanzarea si la prosperitatea combinatului galatean. Mai exact, in documentul citat se arata ca:"ArcelorMittal s-a angajat sa organizeze o procedura de vanzare nediscriminatorie si transparenta a pachetului de cesionare, deschisa tuturor potentialilor cumparatori. ArcelorMittal va notifica apoi Comisia cu privire la alegerea unuia sau mai multor cumparatori pentru bunuri.Comisia va evalua apoi cumparatorii pentru a vedea daca au abilitatea (expertiza, resursele financiare etc.) si determinarea de a continua sa opereze si sa dezvolte capacitatile de productie in scopul de a reprezenta competitori pentru Ilva. Cu alte cuvinte, vanzarea unei fabrici catre un cumparator care apoi ar putea planui sa o inchida nu va fi considerata o solutie acceptabila.(...) Mai mult chiar, in ceea ce priveste Galatiul, ArcelorMittal s-a angajat sa ofere finantare pentru a stimula productia de otel laminat la cald dupa ce combinatul va ajunge in proprietatea viitorului cumparator", se arata in comunicatul CE.Autoritatile romane au prezentat comunicatul ca pe o garantie a faptului ca nimic rau nu se poate intampla cu unitatea siderurgica de la Galati.In schimb, europarlamentarul PNL Siegfried Muresan nu s-a declarat convins de aceste argumente. In consecinta, a interpelat CE, solicitand lamuriri suplimentare."Care sunt mijloacele aflate la dispozitia Comisiei pentru a evita o eventuala restructurare care sa genereze pierderi de locuri de munca sau chiar o inchidere a combinatului sub un nou proprietar?Cum va garanta Comisia ca angajamentele ArcelorMittal de a oferi stimuli financiari vor fi respectate? S-a determinat necesarul investitiilor din cadrul combinatului siderurgic in baza unui raport?", se arata in interpelarea eurodeputatului Siegfried Muresan catre Comisia Europeana.Pana la finele acestei luni, CE va trebui sa ii ofere un raspuns eurodeputatului. Din pacate, Guvernul roman continua sa fie lipsit de reactie in acest caz.