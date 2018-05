Asigurarile Comisiei Europene nu i-au linistit pe sindicalisti: Fostul Sidex e inca in pericol sa se inchida

Comisia Europeana sustine ca nu va permite vanzarea combinatului catre cineva care ulterior sa-l inchida

Sindicalistii din siderurgia galateana se tem inca de rusi

Viitorii patroni ai combinatului ar putea fi nemtii, indienii sau austriecii

Aprovizionarea cu cocs ar putea deveni o problema dupa vanzare

Ziare.

com

A trecut aproape o luna de cand ArcelorMittal a anuntat ca vinde combinatul de la Galati, impreuna cu alte unitati de productie siderurgica, daca, in schimb, Comisia Europeana (CE) ii va permite sa cumpere Ilva, cea mai mare otelarie din Europa.Pe galateni i-a nelinistit cel mai mult respectivul anunt, in conditiile in care combinatul siderurgic este cel mai mare angajator din judet, cu peste 5.500 de oameni pe statele de plata. In plus, sute de firme locale rezista doar datorita colaborarii cu aceasta mare unitate siderurgica. Starea de neliniste a atins cote si mai inalte dupa ce Comisia Europeana a anuntat, pe 7 mai, ca da unda verde vanzarii combinatului de la Galati.In ultima luna, mai multi parlamentari galateni i-au cerut Vioricai Dancila sa faca publice datele din contractul de privatizare a combinatului galatean incheiat in 2001 - si care este confidential, inca - sau macar sa explice de ce nu poate face acest lucru. Totul, in speranta de a gasi garantii pentru salvarea economiei galatene si a locurilor de munca.Pana la acest moment, potrivit datelor postate pe site-urile celor doua Camere ale Parlamentului, solicitarile formulate de deputatul USR Bogdan Rodeanu si de senatorul PNL Catalin Stanga n-au primit niciun raspuns din partea premierului.De fapt, in ciuda tuturor solicitarilor primite atat din partea sindicalistilor, cat si a parlamentarilor Opozitiei, Viorica Dancila nu si-a exprimat pana acum nici macar un simplu punct de vedere cu privire la vanzarea combinatului galatean.Singurii membrii ai Guvernului care s-au exprimat pe aceasta tema au fost ministrul Economiei, Danut Andruscam si Viorel Stefan, care nu este doar vicepremier, ci si senator galatean.Danut Andrusca s-a multumit sa anunte, la solicitarea, ca a cerut o informare a planului de monitorizare post-privatizare in ceea ce priveste ArcelorMittal Galati. Ce anume a aflat din aceasta informare ministrul nu a comunicat inca.In schimb, vicepremierul Viorel Stefan a dat o declaratie ceva mai ampla pe aceasta tema. Printre altele, acesta a spus exact ceea ce romanii, in general, si galatenii, in special, voiau sa auda. Anume - ca in baza contractului confidential de privatizare a Sidex SA - statul roman are dreptul sa se implice in vanzarea combinatului si are puterea chiar sa refuze posibili cumparatori ai unitatii siderurgice galatene."Tranzactia va fi monitorizata de o persoana mandatata de Comisia Europeana, astfel incat rezultatul sa conduca la cresterea productiei in combinatele preluate si nu la restrangerea ei, pentru ca s-ar produse efecte nedorite in ceea ce priveste concurenta pe piata laminatelor la rece si la cald.Oricum, cesiunea nu se poate face decat cu acordul explicit al statului roman. Exista un drept mentionat in contractul de privatizare, care spune ca cesiunea nu se poate face decat cu acordul vanzatorului, adica al statului roman.Se vor lua masuri asiguratorii si toate garantiile necesare ca productia la Galati va creste dupa aceasta tranzactie, nu se va restrange, iar acest lucru va fi valabil pentru toate unitatile de productie care fac obiectul acestei tranzactii", a declarat vicepremierul Viorel Stefan, pe 24 aprilie.Potrivit unor surse din mediul guvernamental consultate de, statul ar vrea sa accepte vanzarea combinatului doar catre un cumparator care ar garanta ca va investi la Galati 100 de milioane de euro, in urmatorii 5 ani.Din pacate, in ciuda insistentelor, Viorel Stefan nu a putut fi contactat pentru o oferi mai multe informatii pe aceasta tema.Comisia Europeana a emis, pe 7 mai, un comunicat prin intermediul caruia a confirmat aprecierile surselor oficiale din Romania."ArcelorMittal s-a angajat sa organizeze o procedura de vanzare nediscriminatorie si transparenta a pachetului de cesionare, deschisa tuturor potentialilor cumparatori. ArcelorMittal va notifica apoi Comisia cu privire la alegerea unuia sau mai multor cumparatori pentru bunuri.Comisia va evalua apoi cumparatorii pentru a vedea daca au abilitatea (expertiza, resursele financiate etc.) si determinarea de a continua sa opereze si sa dezvolte capacitatile de productie in scopul de a reprezenta competitori pentru Ilva.Ca de obicei, este responsabilitatea companiilor implicate - in acest caz, ArcelorMittal si Ilva - sa incurajeze dialogul social cu lucratorii lor si sa ii tina la curent cu evolutia fuziunii", se arata in comunicatul Comisiei Europene Purtatorul de cuvant al sindicatului Siderurgistul AMG, Vasile Crisan, sustine ca, in ciuda tuturor acestor asigurari, soarta celor aproximativ 5.500 de angajati din combinat este inca incerta."Pericolul nu a trecut. Nici pe departe, este in continuare cat de poate de real. Sindicatul nostru a facut tot ce se putea face pentru a atrage atentia asupra faptului ca aceasta vanzare e un pericol pentru Galati si pentru economia romaneasca. Suntem dezamagiti de toti cei care o permit, dar speram inca sa se rezolve intr-o maniera pozitiva.Cu toate astea, noi consideram, in continuare, ca solicitarea de vanzare nu e justificata. Nu doar pentru ca la Galati se produce altfel de tabla decat la Ilva. Dar si pentru ca, atunci cand a cumparat, in 2001, ArcelorMittal a spus ca va pastra locurile de munca. Dar atunci eram peste 27.000 de salariati, iar intre timp am ramas 5.500.ArcelorMittal a spus ca va investi pe mediu, prin construirea unei masini de turnare de profile rotunde si a unui laminor nou. Daca se faceau aceste investitii intr-adevar si chiar se marea capacitatea de productie, eram de acord cu vanzarea. Asa, insa, nu ni se pare nici justiticata, nici oportuna.Prin vanzare se continua demolarea industriei siderurgice din Romania, chiar cu acordul Guvernului si a statului roman. In 2006, pe cand se afla in Insula Mare a Brailei, presedintele Romaniei (Traian Basescu - n.red.) spunea ca tara noastra nu mai este locul in care sa se dezvolte siderurgia si ca in agricultura si turism trebuie sa investim. Era greu sa credem asa ceva atunci. Eram in tara 65.000 de salariati in metalurgie. Astazi mai suntem doar in jur de 29.000 de salariati.Din pacate, oamenii care au plecat din metalurgie nu s-au dus in agricultura sau in turism, ci au plecat sa munceasca in strainatate si sa creasca economia altor state", a precizat Vasile Crisan, purtatorul de cuvant al sindicatului Siderurgistul AMG.In ciuda asigurarilor venite de la cel mai inalt nivel european, sindicalistii se tem, in continuare, ca fostul Sidex SA risca sa ajunga pe mana unor rusi care sa-l inchida, asa cum s-a intamplat cu unitatea de productie de la Campia Turzii.Ionel Bors, country manager la ArcelorMittal Galati, a precizat ca, pe viitor, productia de otel a combinatului galatean ar trebui sa creasca."Totul se va face conform procedurilor europene. In combinat este liniste, desi o ingrijorare cred ca este la fiecare om, dar comunicam cu ei. Se pot deschide capacitati care pot produce in plus (in cadrul combinatului - n.red.), deci exista posibilitatea sa crestem productia. Comunitatea europeana nu va permite nimanui, oricare ar fi investitorul care vine, sa mai reduca din productie. Dimpotriva, ii va cere sa tina sustenabila compania", a spus Bors, potrivit Agerpres Country managerul ArcelorMittal Galati a precizat ca principalii competitori ai grupului britanico-indian sunt companiile ThyssenKrupp (Germania), Tata (India) si Voestalpine (Austria)."Nu stiu daca exista deja discutii intre ArcelorMittal si aceste companii. Probabil competitorii Mittal sunt interesati sa cumpere. Aceasta este o industrie foarte interesanta pentru foarte multi.Otelaria de la Galati este atractiva acum, iar mai atractiva o va face noul investitor", a mai spus Bors.Una dintre pricipalele probleme pe care le va avea cumparatorul combinatului - indiferent care va fi acesta - va fi aprovizionarea cu cocs. Acesta este un produs obtinut in uzine cocso-chimice prin coacerea in conditii speciale a huilei si care este folosit in siderurgie datorita puterii sale calorice.Combinatul de la Galati a avut uzina cocso-chimica, pe care inca ArcelorMittal a oprit-o in 2009 si, ulterior, a dezmembrat-o, potrivit informatiilor aparute in presa la acea vreme."La acest moment, combinatul galatean beneficiaza de aprovizionare cu cocs din Polonia, de la o unitate care apartine tot ArcelorMittal. In conditiile in care acest combinat se vinde, aprovizionarea cu cocs ar putea deveni problematica", a mai spus pentruVasile Crisan.Viitorul proprietar al combinatului va trebui deci fie sa isi gaseasca un furnizor de cocs, fie sa construiasca, la Galati, o noua uzina cocso-chimica. A doua optiune e improbabila, in conditiile in care investitia necesara ar fi destul de mare.Cum se va rezolva problema, cat de mult se va implica statul roman in salvarea economiei galatene si ce va face Comisia Europeana in baza angajamentelor pe care si le-a luat ramane sa vedem in perioada imediat urmatoare.