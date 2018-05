Combinatul ArcelorMittal Galati are un nou director general

Ziare.

com

In luna mai, compania a anuntat ca poate achizitiona Combinatul Ilva, din Italia, dupa ce a primit aprobarea Comisiei Europene, in urma angajamentului companiei de a pune la vanzare unitati din Italia, Romania, Macedonia, Republica Ceha, Luxemburg si Belgia."Activitatea ambelor unitati si a celor incluse in pachetul de separare va fi condusa de un "manager al unitatilor tinute separat" si monitorizata de un "imputernicit pentru supraveghere", numit in acord cu reprezentantii Comisiei Europene", se arata in comunicatul publicat miercuri.Grecu il inlocuieste in functie pe francezul Bruno Ribo."Toate activitatile noastre vor continua in mod obisnuit in urmatoarele luni de tranzitie si de pregatire pentru vanzare", a spus Bogdan Grecu."Bogdan va avea tot sprijinul meu in viitorul apropiat pentru a asigura o tranzitie lina si o continuitate perfecta in toate activitatile noastre", a declarat Bruno Ribo.Bogdan Grecu, in varsta de 41 de ani, a absolvit Universitatea "Dunarea de Jos" din Galati, Facultatea de Stiinte Economice si Administratie cu un masterat in economie si - incepand cu 2001 - s-a alaturat echipei combinatului de la Galati.Din 2012, a fost membru al comitetului director al ArcelorMittal Galati si a coordonat diverse activitati cum ar fi: audit intern, cumparari, logistica, investitii, IT, automatizari, lant furnizor si cerere.Bruno Ribo, in varsta de 55 de ani, a fost - din 2012 - director general pentru combinatele din Galati si - ulterior - Skopje.