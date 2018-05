Comisia Europeana da unda verde ArcelorMittal sa vanda combinatul de la Galati

- stire in curs de actualizare -

Grupul ArcelorMittal a anuntat pe site-ul propriu ca a primit, din partea Comisiei Europene, acordul de a cumpara cea mai mare otelarie din Europa, care functioneaza la Ilva, in Italia, si pe care incearca sa o preia deja de doi ani. Dupa ce va cumpara gigantul siderurgic, ArcelorMittal va trebui sa vanda o serie de unitati de productie, printre care si combinatul de la Galati.Inca de pe 13 aprilie, cand ArcelorMittal si-a anuntat intentia de a vinde combinatul de la Dunare, in intreg judetul Galati s-a instalat nelinistea. Era si normal, in conditiile in care combinatul este cel mai mare angajator din judet, avand pe statele de plata peste 5.000 de salariati. In plus, sute de firme locale rezista pe piata doar datorita colaborarii cu aceasta mare unitate siderurgica.Abia dupa 11 zile de la acel anunt, vicepremierul Viorel Stefan a facut declaratii cu privire la tranzactie, sustinand ca ArcelorMittal nu va putea vinde fara acordul statului roman."Tranzactia va fi monitorizata de o persoana mandatata de Comisia Europeana, astfel incat rezultatul sa conduca la cresterea productiei in combinatele preluate si nu la restrangerea ei, pentru ca s-ar produse efecte nedorite in ceea ce priveste concurenta pe piata laminatelor la rece si la cald.Oricum, cesiunea nu se poate face decat cu acordul explicit al statului roman. Exista un drept mentionat in contractul de privatizare (secretizat de Guvernul Nastase in 2001 - n.red), care spune ca cesiunea nu se poate face decat cu acordul vanzatorului, adica al statului roman.Se vor lua masuri asiguratorii si toate garantiile necesare ca productia la Galati va creste dupa aceasta tranzactie, nu se va restrange, iar acest lucru va fi valabil pentru toate unitatile de productie care fac obiectul acestei tranzacti ", a declarat vicepremierul Viorel Stefan.