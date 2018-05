Directorul ArcelorMittal Galati: Estimez un viitor bun al combinatului. Nu exista niciun motiv pentru concedieri, dupa vanzare Interviu

Considerati ca vanzarea combinatului ar putea fi urmata de o inchidere a acestei unitati de productie?

Vanzarea combinatului ar putea aduce pierderi de slujbe?

Cum a evoluat situatia economica a combinatului din 2001 si pana in prezent?

Care sunt elementele (indicatorii) care pot arata ca exista potential de dezvoltare a combinatului?

Combinatul galatean si-a inchis cocseria, in 2009. De ce? De unde isi procura acum ArcelorMittal cocs si de unde ar trebui sa si-l ia viitorul proprietar al combinatului?

Care au fost rezultatele financiare din 2017? Care este numarul actual de salariati?

In contextul vanzarii combinatului, s-a vorbit mult si despre obligatiile asumate de ArcelorMittal la cumpararea unitatii de productie. Si-a indeplinit ArcelorMittal acele obligatii din contractul de privatizare?

ArcelorMittal a inceput in urma cu 2 ani sa negocieze cumpararea otelariei italiene Ilva, cea mai mare din Europa. Suspectand ca in urma acestei achizitii grupul britanico-indian ar putea monopoliza piata comunitara a otelului, Comisia Europeana (CE) a declansat o ancheta de concurenta in acest caz. In plus, a cerut ArcelorMittal sa listeze unitatile siderurgice pe care ar fi dispusa sa le vanda, daca in schimb i se permite sa cumpere Ilva. Printre unitatile la care ArcelorMittal va renunta, la solicitarea CE, se numara si combinatul galatean.Pe locuitorii judetului Galati, aceasta perspectiva ii nelinisteste. E si normal sa fie asa, in conditiile in care combinatul este cel mai mare angajator din judet, avand pe statele de plata 5.500 de salariati. In plus, sute de firme locale rezista pe piata doar datorita colaborarii cu aceasta mare unitate siderurgica.Sindicalistii din combinat au fost primii care au avansat scenariul vanzarii combinatului catre rusi, care l-ar putea inchide ca pe cel de la Campia Turzii. Odata sadit acest sambure de ingrijorare, nici asigurarile Guvernului si nici macar cele ale Comisiei Europene cu privire la viitorul combinatului n-au mai fost suficiente pentru a-i linisti pe oameni.Potrivit directorului general al ArcelorMittal Galati - Skopje, Bruno Ribo, vanzarea combinatului nu anunta, insa, nici inchiderea acestuia si nici concedierea miilor de salariati. Managerul din siderurgie a explicat intr-un interviu acordatde ce este optimist cu privire la viitorul combinatului galatean.O eventuala vanzare a combinatului nu este echivalenta, in niciun caz, cu inchiderea.Comisia Europeana a spus clar: "Vom aproba masurile corective propuse numai daca suntem convinsi ca activele transferate vor continua sa fie operate pe termen lung si durabil in mainile noului proprietar. Si nu vom aproba un transfer in cazul in care acest lucru nu este garantat".Inca o data: UE doreste sa ridice nivelul concurential in Europa si nu sa inchida capacitati de productie!Opinia mea ramane aceeasi ca in trecut: estimez un viitor bun al combinatului de la Galati datorita efortului considerabil depus in transformarea noastra de pana acum.Daca evocati un scenariu brutal in care oamenii sunt concediati, nu exista absolut niciun motiv pentru asta. Orice dezvoltare a afacerii va duce mai degraba la crearea de locuri de munca.Dar sa nu ne pacalim singuri. Eforturile de imbunatatire a productivitatii prin eficientizare si digitalizare vor continua, independent de proprietarul combinatului. Nu e nicio noutate aici. Acest lucru se intampla si nu numai la Galati.Din 2009 ne-am angajat intr-un proces de transformare de proportii care isi arata acum rezultatele.In ultimii 3 ani, rezultatele operationale (EBITDA - cifra de afaceri inainte de impozitare si alte operatiuni - n.red.) au fost pozitive, 2018 arata acum mai bine ca 2017, securitatea oamenilor nostri la locul de munca, fiabilitatea echipamentelor, calitatea produselor, serviciile oferite clientilor, productivitatea, toate s-au imbunatatit substantial.Iar aceste lucruri au fost posibile prin eforturile tuturor colegilor mei, cu 500 de milioane de euro investiti in unitatea de la Galati din 2009 pana in prezent si cu sprijinul permanent si profesional al Grupului ArcelorMittal.Este necesar sa continuam aceste eforturi de transformare indiferent cine este actionarul nostru.Situatia noastra actuala este mult mai buna decat cea din 2009 si incomparabila daca ne referim la anul 2001. Toate acestea creeaza cadrul favorabil pentru continuarea productiei de otel in Galati si dezvoltarea acestei activitati pe mai departe si mai rapid sub un nou proprietatar.Combinatul este complet functional, perfect adaptat pietei sale naturale, cu un portofoliu puternic de clienti, un lant de aprovizionare sigur, cu muncitori calificati si specialisti excelenti, fara probleme in indeplinirea vreunei obligatii legale. Are un potential semnificativ de crestere, ceea ce il face si mai atractiv. Nu in ultimul rand, avem atractivitate, avand in vedere ca suntem in interiorul Uniunii Europene.Motivele au fost simple: bateriile de cocsificare erau depasite atat din punct de vedere tehnic, cat si al protectiei mediului, erau in afara duratei normale de viata.Solutia opririi cocseriei a fost una dintre deciziile-cheie din procesul de transformare a fluxului cald de la Galati.In Furnalul nr. 5 de la Galati, unul dintre cele mai bune din Europa acum, s-au investit mai bine de 120 de milioane de euro, iar acest echipament - virtual nou - avea nevoie sa fie alimentat cu cocs de calitate.Am primit si continuam sa primim cocs produs in Polonia la o calitate excelenta si la un cost competitiv.Nu vedem niciun motiv sa ne confruntam cu o intrerupere a aprovizionarii cu cocs. Daca noul proprietar va dori, acesta poate continua sa foloseasca acelasi furnizor, in aceleasi conditii.Rezultatele financiare sunt postate public, conform legilor romanesti, oricine le poate studia atunci cand sunt disponibile. (Momentan, insa, ele nu au fost afisate de Finante - n.red).In termeni de productie putem spune ca in ultimii ani volumul a fost de circa 2 milioane tone de otel.In 2017 acest nivel a fost ceva mai redus, pentru ca am oprit in luna noiembrie fluxul cald pentru implementarea unui pachet amplu de investitii si mentenanta in valoare de 40 de milioane de euro.Avem 5.500 angajati proprii si alti 1.500 de contractori directi, care lucreaza in interiorul unitatii noastre.In ceea ce priveste contractul de vanzare-cumparare, ArcelorMittal a respectat pe deplin si - in multe privinte - a depasit angajamentele stipulate in acest document. Aceasta dezbatere este inchisa de mai multi ani.