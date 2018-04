E oficial: Grupul ArcelorMittal e dipus sa vanda combinatul de la Galati

Ziare.

Grupul ArcelorMittal a anuntat public ce unitati de productie ar putea vinde.Printre unitatile la care ArcelorMittal e dispus sa renunte se numara cele de la Galati, Skopje (Macedonia), Ostrava (Republica Ceha), Dudelange (Luxemburg) si mai multe linii de zincare si laminare de la Flemalle si Liege (Belgia)."Propunerea de a vinde aceste active ramane sa faca subiectul analizei si aprobarii de catre Comisia Europeana (...). Orice vanzare va fi conditionata de finalizarea achizitiei Ilva de catre ArcelorMittal. Se asteapta ca, in acest caz, o decizie finala a Comisiei Europene sa fie luata pana pe 23 mai 2018", se arata in comunicatul postat pe site-ul propriu de ArcelorMittal.Contactat telefonic de, purtatorul de cuvant al ArcelorMittal Galati, Dorian Dumitrescu, a precizat ca la acest moment reprezentantii combinatului nu au nimic de adaugat fata de informatiile comunicate de grup.ArcelorMittal negocieaza de doi ani cumpararea otelariei Ilva din Italia. In acest context, CE i-a cerut grupului sa prezinte o lista cu unitati de productie la care ar fi dispus sa renunte, odata cu preluarea otelariei italiene, astel incat sa nu ajunga sa monopolizeze piata europeana de profil.Pana astazi, faptul ca si combinatul de la Galati se afla pe aceasta lista a circulat doar cu titlul de zvon. Confirmarea nu face decat sa alimenteze ingrijorarile comunitatii galatene privind viitorul economic al judetului. Chiar daca din 2001, cand ArcelorMittal a cumparat fostul Sidex SA, numarul de salariati ai unitatii a scazut de circa cinci ori, de la 27.000 la doar 5.400, combinatul ramane, totusi, cel mai mare angajator din judet.In cursul lui 2017, directorul ArcelorMittal Galati, Bruno Ribbo, a declarat ca spera ca 2018 sa fie prmul an din ultimii 10 in care combinatul sa nu inregistreze pierderi. Doar in 2015 si 2016, societatea a raportat pierderi de circa 122 de milioane de euro.