Seful Consiliului Concurentei: CE se va asigura ca nu se inchide combinatul de la Galati

"Este un caz gestionat de Comisia Europeana, intrucat afecteaza multe state membre. Mittal vrea sa cumpere un combinat mare din Italia, iar Comisia Europeana spune ca in acest fel Mittal ar deveni prea mare in Europa si atunci Mittal se ofera sa renunte la mai multe active din tari europene, printre care si combinatul Sidex de la noi. Decizia nu este inca luata, dar nici nu mai dureaza mult", a spus Chiritoiu.Potrivit acestuia, inainte de a lua decizia de a autoriza tranzactia, Comisia Europeana se va consulta cu toate autoritatile de concurenta din tarile implicate. Consiliul Concurentei va prezenta Comisiei opinia sa saptamana viitoare, in sedinta comitetului consultativ de la Bruxelles."Indiferent de ce decizie va lua Comisia, daca va accepta sau nu angajamentele Mittal sau chiar daca va accepta angajamentele Mittal, Comisia va insista ca Sidex sa functioneze bine in continuare.Sensul analizei Comisiei este sa nu fie distorsionata concurenta in Uniunea Europeana prin aceasta tranzactie. Deci, daca ei spun ca Mittal e prea mare si trebuie sa vanda un activ, ei (oficialii Comisiei Europene - n.red.) se vor asigura ca acel activ este vandut unui operator care are capacitatea. Aici interesul Comisiei Europene este acelasi cu cel al Romaniei. Si CE si Romania isi doresc ca acest combinat sa functioneze bine in continuare", a mai spus presedintele Concurentei.Potrivit lui Chiritoiu, partea romana va putea interveni, daca are argumente, cu privire la noul proprietar. Grupul siderurgic ArcelorMittal s-a oferit sa vanda mai multe otelarii din Europa, printre care si combinatul de la Galati , in ideea de a obtine aprobarile necesare din partea autoritatilor anti-trust ale UE pentru achizitionarea producatorului italian de otel Ilva, cea mai mare otelarie europeana, a relatat Reuters in urma cu o saptamana.Pachetul de active pe care ArcelorMittal s-a oferit sa le vanda include unitatile ArcelorMittal Piombino, singura linie de zincare din Italia, ArcelorMittal Galati, Romania, ArcelorMittal Skopje, Macedonia, ArcelorMittal Ostrava, Cehia, ArcelorMittal Dudelange, Luxemburg, si liniile de zincare numarul 4 si 5 de la Flemalle; decaparea, liniile de laminare la rece si ambalaje metalice acoperite din Tilleur, toate acestea de la combinatul de la Liege, Belgia.Cu o oferta de 1,8 miliarde de euro (2,2 miliarde de dolari), ArcelorMittal vrea sa preia Ilva, cea mai mare otelarie europeana.Ilva, aflata in orasul Taranto din sudul Italiei, producea anual noua milioane tone de otel, aproximativ 40% din productia de otel a Italiei, si furniza otelul pentru producatorii auto, de echipamente electrice si constructorii de nave. Guvernul italian a preluat, temporar, controlul la otelaria Ilvo, pentru a supraveghea lucrarile de curatare ale acestei otelarii implicata intr-un scandal de poluare.Grupul ArcelorMittal este cea mai mare companie siderurgica si miniera din lume, prezenta in peste 60 de tari, in 19 dintre acestea avand unitati proprii de productie. In Romania, ArcelorMittal detine unitati de productie la Galati, Iasi, Roman si Hunedoara.