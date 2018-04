Angajatii de la ArcelorMittal cer Guvernului sa salveze combinatul: Mizeaza pe perspicacitatea Vioricai Dancila

Ce vor sindicalistii

Galatiul ar ajunge in sapa de lemn fara combinat

Ministerul Economiei verifica daca ArcelorMittal si-a respectat indatoririle de dupa privatizare

Solicitarea acestora vine in contextul in care grupul ArcelorMittal si-a anuntat intentia de a instraina combinatul galatean, in cazul in care Comisia Europeana ii va permite sa cumpere, in schimb, otelaria italiana Ilva, cea mai mare din Europa.In tot acest timp, statul verifica daca ArcelorMittal si-a respectat obligatiile din contractul de privatizare incheiat in 2001. Ce se va intampla, insa, cu combinatul si cu cei peste 5.000 de salariati ai sai, nimeni n-ar putea spune, momentan.ArcelorMittal negocia deja de doi ani cumpararea otelariei Ilva, cand Comisia Europeana (CE) a decis ca o astfel de preluare risca sa permita grupului detinut de Laksmi Mittal sa monopolizeze piata otelului de pe continentul european. In consecinta, CE i-a cerut grupului sa intocmeasca o lista cu unitatile de productie pe care e dispus sa le vanda, in cazul in care va primi unda verde pentru cumpararea celei mai mari otelarii din Europa. Potrivit informatiilor oferite de grupul ArcelorMittal pe 13 aprilie, printre aceste unitati la care ArcelorMittal ar renunta se numara si combinatul siderurgic de la Galati.Vestea a fost primita cu neliniste de majoritatea galatenilor, in conditiile in care combinatul are peste 5.000 de salariati si este cel mai mare angajator din judet. In plus, sute de firme locale supravietuiesc, de ani buni, doar in baza contractelor cu combinatul.In consecinta, daca acestuia nu i s-ar asigura supravietuirea cel putin in conditiile actuale, cateva mii de oameni ar putea ramane fara locurile de munca, iar cateva sute de mici intreprinzatori ar ajunge in sapa de lemn.In acest conditii, membrii sindicatului Siderurgistul AMG, care reprezinta parte dintre salariatii de la ArcelorMittal Galati, incearca acum fie sa impiedice vanzarea combinatului, fie macar sa se asigure ca viitorul proprietar nu-l va inchide, lansandu-i pe cei peste 5.000 de angajati pe drumuri.Sindicalistii i-au cerut in scris premierului Viorica Dancila o intalnire in cadrul careia sa ii explice de ce vanzarea combinatului risca sa fie catastrofala pentru Galati si, totodata, dezavantajoasa pentru intreaga economie romaneasca.De fapt, sustin sindicalistii, Comisia Europeana n-are niciun drept sa oblige ArcelorMittal sa vanda combinatul de la Galati."Mentionam ca unitatea de la Galati nu poate fi nominalizata pentru a fi cedata de catre grupul ArcelorMittal, deoarece nu se afla in zona geografica de sud a Europei, in care s-ar depasi cota de piata de 40%, la anumite produse, conform directivei Comisiei Europene de concurenta neloiala si totodata unitatea de productie de la Galati nu are acelasi tip de produse ca cel de la Ilva", se arata in solicitarea sindicalistilor catre premierul Romaniei. In incheierea documentului, sindicalistii anunta ca mizeaza pe "perspicacitatea" Vioricai Dancila, careia ii cer sa gaseasca "sinergiile" necesare pastrarii locurilor de munca ale siderurgistilor."Mizam pe perspicacitatea dumneavoastra in calitate de prim-ministru al Guvernului Romaniei, ca veti face tot ce va sta in putere pentru a gasi sinergiile cele mai bune pentru a ne pastra locurile de munca actuale si avem incredere in profesionalismul dumnevoastra", se arata in comunicatul sindicatului Sirerurgistul AMG.Sindicalistii mai cer si desecretizarea contractului prin care s-a privatizat combinatul galatean, fost Sidex SA, banuind, cel mai probabil, ca parte dintre informatiile din acel document ar putea impiedica ArcelorMittal sa vanda unitatea.Sidex SA a fost vandut de statul roman catre ArcelorMittal in anul 2001. La acel moment, pentru a convinge grupul indian sa cumpere, Guvernul Nastase a sters datorii de aproximativ un miliard de dolari ale unitatii de productie, care fusese adusa aproape in sapa de lemn de sute de firme capusa.Cu alte cuvinte, indienii au luat combinatul, dar datoriile le-au platit romanii. Nici pana astazi nu este foarte clar cat a primit statul din pretul de 77 de milioane de dolari cerut pentru privatizarea Sidex SA.Conducerea sindicatului Siderurgistul AMG ne-a pus la dispozitie documentele remise Guvernului, dar a evitat sa faca declaratii, in ciuda insistentelor. Cum ar arata Galatiul si Romania in cazul in care ArcelorMittal ar vinde combinatul, iar acesta ar incapea pe maini gresite a explicat pentruMarian Filimon, presedintele filialei Federatiei Patronale a IMM-urilor din Regiunea 2 Sud-Est si unul dintre reprezentantii mediului galatean de afaceri."Autoritatile - atat cele locale, cat si cele nationale - isi baga acum capetele in nisip ca strutul si asteapta sa vada cum se vor aseza lucrurile. Intrebarea mea este: pe mana cui va incapea acest combinat? Ca poate va ajunge, ce stiu eu, la Krupp Steel si astfel s-ar putea chiar dezvolta.Dar poate la fel de bine intra si pe mana cuiva care il va lua ca sa isi omoare concurenta si care-l poate rade. N-avem de unde sti acum. Noi trebuie insa, cu mic cu mare, sa facem lobby, pentru ca situatia sa se rezolve intr-o maniera favorabila si pentru economia romaneasca, dar si pentru Galati.Ce altceva putem face cu coltul asta de tara? Suntem aici la granita UE. Cum isi imagineaza alesii nostri ca tii o granita puternica intr-un loc in care nu exista nici infrastructura, nici industrie?Si-apoi, haideti sa mai tinem cont de ceva: noi spunem ca in combinatul de la Galati lucreaza 5.000 - 6.000 de oameni. Dar fiecare dintre ei are o familie. Deci afectati direct de o eventuala disparitie a sa ar fi macar 15.000 - 18.000 de oameni. In plus, doar in Galati sunt 800 de firme care graviteaza in jurul combinatului. La nivel national sunt alte cateva mii. Impactul, in cazul in care combinatul ajunge in mana cui nu trebuie, va fi major, va spun", a precizat Marian Filimon pentrupe 13 aprilie, imediat dupa ce ArcelorMittal si-a anuntat intentia de a vinde combinatul de la Galati. Ministerul Economiei a informat, la solicitarea, ca a luat act de situatia tensionata de la Galati si a cerut o informare cu privire la modul in care ArcelorMittal si-a indeplinit obligatiile prevazute in contractul de privatizare. Care sunt acestea nu stim, in conditiile in care contractul este inca secretizat."Ministrul Economiei, Danut Andrusca, a cerut o informare cu privire la stadiul monitorizarii post-privatizare in ceea ce priveste ArcelorMittal Galati", a declarat pentrupurtatorul de cuvant al Ministerului Economiei, Alexandru Macoveiciuc.Ce rezultate vor obtine sindicalistii si cum ar putea interveni statul in tranzactia dintre ArcelorMittal si o alta companie, pentru a proteja interesele angajatilor romani, ramane sa vedem. Tot ce stim acum cu siguranta este ca, pana pe 23 mai, CE trebuie sa anunte daca-i permite grupului britanico-indian sa cumpere otelaria Ilva, deschizand astfel drumul spre vanzarea combinatului galatean.