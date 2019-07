Fratele miliardarului Mittal a fost arestat in Bosnia: Risca 45 de ani de inchisoare

Ziare.

Presupusa frauda se refera la administrarea unei uzine cocsochimice din Lukavac (nord-est), la care acest om de afaceri este din 2003 unul dintre conducatori, relateaza AFP."Politia, care a actionat la ordinul procuraturii, l-a arestat pe presedintele consiliului de supraveghere a GIKIL, Pramod Mittal", a declarat presei procurorul Cazim Serhatlic.GIKIL este o societate infiintata in 2003 si este condusa de firma Global Steel Holdings, apartinand lui Pramod Mittal, impreuna cu o companie locala de stat (KHK) . Uzina cocsochimica din Lukavac are circa o mie de angajati.Alti doi responsabili ai societatii, directorul general Paramesh Bhattacharyya, precum si un membru al consiliului de supraveghere, au fost, de asemenea, arestati, potrivit sursei care nu a precizat nationalitatea acestora.Ei sunt suspectati de "crima organizata, mai precis de abuz de putere si abuz in domeniul economic", a spus procurorul.Cazim Serhatlic a precizat caPotrivit procurorului, un al patrulea individ este vizat de un mandat de arestare "pentru ca este considerat membru al acestui grup infractional organizat, avandu-l in frunte pe Pramod Mittal".Suspectii urmeaza sa fie prezentati procuraturii miercuri.Potrivit site-ului de informatii Zurnal.info, specializat in crima organizata, afacerea se refera la deturnarea a "cel putin cinci milioane de marci bosniace" (2,5 milioane de euro).Frate mai mic al lui Lakshmi Mittal, CEO gigantului in domeniul otelului ArcelorMittal, Pramod Mittal, a facut mai multe investitii in Balcani.El a fost, printre altele, proprietarul complexului metalurgic bulgar Kremikovtsi, care si-a incheiat activitatea in 2009, precum si al clubului de fotbal TSKA Sofia, pe care l-a vandut in acelasi an.