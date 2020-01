Cartonasul rosu sperie clasa politica

Faptul ca partidul insusi n-a reusit sa se faca atractiv si a hotarat sa se foloseasca de atractia altora ca element catalizator pentru a ascunde carentele de tot felul ale propriilor lideri, mi se pare un fel de cartonas rosu autoadministrat.

Ma intreb, cum a fost posibil ca fiecare post de televiziune sa formeze atatia oameni destoinici, stimati de telespectatori si chiar iubiti de ei, in timp ce prin partide roiesc mediocrii, cu miile?

Cazul indragitului om de televiziune si radio Moise Guran, recenta achizitie a USR, nu iese din acest cadru. De ce a ajuns la USR si nu la vreun alt partid, asta n-am de unde sa stiu, dar observ ca partidele si-au gasit cam fiecare cate o persoana cu notorietate din presa, ca sa-si refriseze imaginea: Rares Bogdan la PNL, Carmen Avram la PSD, Felix Rache la Pro Romania, Robert Turcescu la PMP, Gabriela Firea tot la PSD, iar acum Moise Guran la USR.Atat de bine sunt imprastiati in mai toate partidele, incat imi vine sa ma intreb cam ce au gasit atragator acesti jurnalisti cu notorietate la niste partide, indragite de ei peste noapte? De altfel, ma tem ca nu partidele au fost indragite de respectivele vedete, pe cat vedetele au atras partidele spre ele si s-au lasat sa fie indragite. Iar, daca asa stau lucurile, este normal sa ne intrebam si de ce.Raspunsul pare simplu. Numitorul comun al vedetelor TV este imaginea lor ca personalitati notorii si - de ce sa n-o recunoastem - atractive. Discursul lor are impact, manifestarile lor au priza la public si au si carisma necesara ca sa faca audienta. Fara asa ceva nu ajungeau ele indragite si poate nici nu erau aduse in fata microfoanelor.Asemenea calitati le au prea putini dintre politicienii nostri, care, indiferent daca recunosc sau nu, adesea nu sunt nici agreati, nici atractivi, nici iubiti. Si atunci, ce erau sa faca? I-au gasit pe altii care, prin atractivitatea lor, sa faca partidul frecventabil.E ca si cum ar spune: intrucat Dragnea si Dancila ne-au maculat imaginea, iar Ciolacu nu are cum s-o spele, singura solutie este sa o dam la curatat cu detergentul Carmen Avram, atat de "cumparat" de telespectatori.Sau, cum ar spune altii: nu-i mai avem astazi pe Bratienii de altadata, pe Sturdza sau Duca, dar - priviti-l - il avem pe Rares Bogdan. El este Bratianul nostru de maine. Poimaine ii va face posteritatea statuie si-l va planta in Piata Unirii.Ma intreb, cum i-ar fi stat unui Bratianu sau socialistului Dobrogeanu-Gherea s-o fi propus deputat pe interpreta Coanei Chirita, ca aducatoare de voturi in alegeri, pentru partid?Oricat a fi de penibil, daca suntem sinceri cu noi insine, trebuie sa recunoastem ca partidelor noastre le cam lipsesc personalitatie de anvergura, acei oameni in urma carora tara se alegea cu inca o cale ferata, cu poduri si tunele, cu scoli si spitale la care inca si astazi privim cu admiratie, ca monumente de tehnica si arhitectura. In urma actualilor politicieni, nu pare sa ne alegem decat cu niste constatari, care duc la jenanta metaforaAltadata, trectul inseamna glorie, astazi am ajuns sa ne referim la el cu rusine.Nu zic ca ar fi lucru rau migrarea spre politica a unor oameni hotarati brusc sa paraseasca presa, dar mi s-ar fi parut normal ca fiecare partid sa-si formeze propriile personalitati, sa creasca tineri educati in doctrina partidului, nu sa arunce undita in lacul vecinului, ca sa prinda acolo pestele cel mare, gata crescut si ingrasat de altul.Nu cred ca negocierea cu Moise Guran a fost simpla, cu atat mai mult, cu cat jurnalistul este profilat pe stilul pragmatic al problemelor economice si financiare de care s-a ocupat, cam diferite de cele politice. Si nici pare omul care sa dea vrabia din mana, fara sa fie sigur de pasarea de pe gard.Oare ce pasare rara i-o fi promis Dan Barna lui Moise Guran, oare cu ce garantii i-a incantat increderea? Nu-mi inchipui ca un jurnalist de talia dansului s-a inrolat ca sa ramana simplu membru de partid. Nici o eventuala pozitie eligibila in viitorul Parlament nu mi se pare atat de stralucita, incat sa justifice abandonarea profesiei de o viata, numai pentru un sejur de patru ani in Camera. Atunci, ce?Evident, Dan Barna l-a achizitionat pe omul de presa, ca sa-si intareasca pozitia, nu s-o slabeasca. Exclud, deci, ca ar vedea in Moise Guran un eventual urmas sau inlocuitor la nevoie. Dimpotriva, il banuiesc pe actualul presedinte al partidului destul de prudent, ca sa nu riste concurenta noului venit la insasi sefia USR.Indiferent, insa, care este motivul pentru care inca un apreciat om de radio si televiziune paraseste studiourile care i-au adus succesul plonjand cu entuziasm in noroaiele politicii dambovitene, nutresc totusi un simtamant de regret cand aflu ca inca un om din presa trece intr-un spectru politic in care de curand facea "cariera" insasi Viorica Dancila.