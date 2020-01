Moise Guran: Vreau sa ma inscriu in USR. Trebuie sa am o discutie si cu cei din PLUS, pentru ca vreau sa ma inscriu in USR-PLUS

Moise Guran a renuntat definitiv la presa

"Am venit in USR-PLUS, de fapt, m-as fi inscris in USR PLUS, dar acest partid nu exista. Si ca sa anticipez raspunsul la o foarte probabila intrebare, vreau sa ma inscriu in USR. Trebuie sa am o discutie si cu cei de la PLUS, pentru ca eu vreau sa ma inscriu in USR-PLUS.Iar in momentul in care am venit aici am venit sa ma asigur ca cei de la USR vor sa faca un singur partid cu cei de la PLUS. Aceasta alianta asa cum va intra ea in alegeri, USR-PLUS, va trebui sa guverneze Romania", a precizat Moise Guran intr-o conferinta sustinuta alaturi de liderul USR Dan Barna.Moise Guran a subliniat ca pana cand se va infiinta Alianta USR PLUS va lucra cu ambele formatiuni si va incerca sa faca o echipa coerenta pentru guvernare."De ce USR? USR reprezinta o alta generatie, o generatie a copiilor nostri. O perioada o sa lucrez cu ambele echipe. Dar ceea ce vreau este sa facem o singura echipa. O sa incerc sa imi folosesc experienta mea de moderator pentru a face aceasta echipa coerenta pentru guvernare", a explicat Moise Guran.La randul sau, liderul USR PLUS a spus ca Moise Guran "va avea un rol de coordonare a campaniilor locale si parlamentare din 2020".Intrebat daca va candida la alegerile locale, Moise Guran a afirmat ca nu dar, daca i se va propune, va candida la prezidentiale."Nu am aceasta intentie, sa candidez la locale, desi intentionez sa ma implic activ in campania electorala pentru Bucuresti, poate si pentru alte orase. Am idei legate de Bucuresti, ca jurnalist m-am documentat si am mers in multe locuri, si traiesc in acest oras. Pe de alta parte, cred, insa, ca competentele mele sunt legate, mai degraba, de administratia centrala decat de cea locala si ca ideile si sepcializarea mea a mers mai mult catre zona macroeconomica decat cea locala. Daca mi se va propune, voi candida la alegerile prezidentiale. Stiu ca tocmai le-am ratat, dar asta e, odata la cinci ani", a subliniat Moise Guran.Nici postul de parlamentar nu il intereseaza, afirmand ca viata de parlamentar i se pare plictisitoare."Nu este ceea ce mi-am dorit in viata. Am considerat intotdeauna ca activitatea parlamentara este extrem de plictisitoare, de aceea nu am fost niciodata reporter pe politic. Voi candida daca mi se propune si se considera ca asta trebuie sa fac eu, dar scopul meu e sa fiu implicat in toate discutiile si negocierile care se poarta despre cum tara va fi reformata. Ca va fi in calitate de parlamentar, nu am niciun fel de problema. Sunt all in, cum se spune, nu am renuntat la meseria de jurnalist pentru a veni cu jumatati de masura, am intrat in politica", a mai spus Moise Guran.urnalistul Moise Guran, realizatorul emisiunii Romania in Direct de la Europa FM, anunta ca renunta definitiv la jurnalism pentru a se implica in politica Moise Guran si-a comunicat decizia prima data ascultatorilor Europa FM, prin intermediul unui mesaj in care explica si de ce alege acest drum."Cele mai grele decizii din cariera unui jurnalist sunt cele in care etica intra in conflict cu deontologia. Etica se refera la binele general al societatii, iar deontologia se refera la regulile meseriei. Teoretic, regulile meseriei de jurnalist nu pot intra in conflict cu interesul general al societatii, tocmai pentru ca ele, regulile respective, sunt gandite pentru a sluji societatea. Si totusi, in practica, lucrurile sunt intotdeauna mai complicate.Va dau un exemplu: unui jurnalist ii este interzis sa cheme lumea in strada, la orice fel de proteste, si in special la cele politice, dar ce ar trebui sa faca un jurnalist atunci cand guvernul ameninta prin actele sale insasi existenta democratiei? Alt exemplu: unui jurnalist nu ii este interzis sa devina om politic, dar, daca tot mai multi jurnalisti devin oameni politici, atunci credibilitatea generala a breslei scade si rolul presei de caine al democratiei este afectat. Si totusi, eu azi, acum, va anunt ca am luat decizia sa renunt definitiv la cariera si la rolul meu de jurnalist roman pentru a-mi asuma un rol politic in aceasta tara.Acesta este ultimul mesaj pe care vi-l dau in calitate de jurnalist si este o explicatie pentru dumneavoastra, cei care ma urmariti de atat amar de ani", a anuntat Moise Guran, in direct la Europa FM.