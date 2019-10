Face Kovesi lustratie in toata Europa, lustratia hotilor. Intre noi si dumneata sunt niste morti, domnule Iliescu! - dezbatere la Timisoara

Punctul 8 si lustratia

Scriitorii timisoreni Daniel Vighi si Petru Iliesu au povestit, intr-o seara cu adevarat memorabila, la Libraria Doua Bufnite din Timisoara, cum a ajuns Punctul 8 sa fie asumat ca un imperativ pentru lustratie.Dezbaterea, lipsita de tonalitati vehemente si pozitii ireconciliabile, a ajuns si la teza sensibila lansata de disidentul anticomunist Adam Michnik, prieten al Timisoarei, ca istoria va retine in biografia lui Iliescu si tusele negative - mineriadele - dar si lucruri pozitive, cum ar fi respingerea unui scneariu de divizare a Romaniei, in 1990, sau integrarea europeana din al doilea mandat.Asta nu inseamna ca istoria va sterge cu buretele vina lui Iliescu, totusi.Artizanii Proclamatiei de la Timisoara au cerut ca aceia implicati in aparatul dictaturii comuniste sa stea deoparte, macar un mandat, un fel de imperativ moral care putea fi aplicat numai in Revolutie, tocmai pentru a nu se tranforma intr-o vanatoare de vrajitoare decenii mai tarziu, cu biografii rescrise, dosare partiale si maculari iremediabile, cum a fost cazul Monei Musca.Daniel Vighi: "Era mai mult o provocare morala. Noi am cerut ca un mandat sa stea deoparte. S-a transformat dupa intr-o grozavenie, cu lustratia asta. A fost atunci o atitudine morala: stati deoparte un mandat, dupa ce i-ati omorat pe astia.Eu am mai avut discutia, acum 15 ani, cu Adam Michnik si i-am spus: Mai, noi nu am avut intentia nicio clipa sa fim anti-democratici. La voi nu a murit nimeni, noi ne-am despartit de comunism cu atatia oameni morti, tineri"."Face Kovesi lustratie in toata Europa, lustratia hotilor. Ei au facut din capitalismul dupa 1990 o bataie de joc personala. Toti, de la Dan Voiculescu incoace. Au facut averi mana in mana cu relatiile pe care le aveau, incalcand egalitatea de sanse.Si atunci ei sunt invatati cu starea de faradelege, ca nu stiu altceva decat un capitalism al faradelegii".Adam Michnik a fost de la inceput, din 1990, un adversar al lustratiei. Argumentul principal a fost acela ca anticomunismul razbunator va esua intr-unul cu fata bolsevica, o sintagma care l-a consacrat, o vanatoare de vrajitoare care va actiona maniheist.Dincolo de asta, publicarea dosarelor fara context ar fi insemnat sa transformi ce scriau agentii Politiei Politice in adevar istoric, adica sa permiti tot fostului regim sa controleze narativul postcomunist.Lucruri care, in Romania, s-au intamplat, spune scriitorul Petru Iliesu, presedinte-fondator al Fundatiei Timisoara '89."Mona Musca a fost distrusa politic, pe baza unor declaratii pe care ea trebuia sa le dea, lucrand cu studentii straini. Nu puteai ajunge acolo fara sa colaborezi. Dar asta nu era colaborare. Notele informative le dadeau specialistii, nu oamenii de rand.O alta victima a fost prietnul meu, Johnny Raducanu, care mi s-a plans de multe ori. El mi-a spus: de fiecare data cand veneam inapoi din strainatate, eram obligat sa dau declaratii. Nu puteai sa scapi de ei usor.(...)Nu trebuie condamnati in masa cei care erau obligati sa faca angajamente, notele care s-au dat in dosar sunt cele releva, de fapt, activitatea.(...) Nu putem acuza in masa, pentru ca sunt victime. Noi discutam despre victime. Majoritatea au fost victime. Fostii detinuti politic au fost victime si toata lumea stia ca au semnat note informative".Daniel Vighi: "E momentul sa ascultam vocea celor care au facut disidenta politica, cum sunt Puiu Iliesu si Adam Michnik. Ei ne indeamna sa fim mai nuantati. Exista tentatia asta, sa imparti totul in alb si negru si asta e putin nedrept"."Posibil sa fie prea devreme, pentru ca avem ranile acestea. Stiti cum s-a comportat el politic? Ca un om indragostit, infometat de putere si care i-a lasat pe ceilalti, care erau indragostiti de bani si de avutii, sa fie corupti.M-am gandit si eu la asta, dar e intrebarea pe care am pus-o in 1990: Domnule presedinte, ce facem cu mortii? Nu ne-a spus nimic. A vrut sa ne puna ministri, sa intram in FSN. Nu ne-am dus in FSN, am vrut sa ma intorc cu obrazul curat in Timisoara.Stiti ce ne-au spus acolo, nu Iliescu, cei care au ramas la intalnire? Va facem urmatoarea propunere: Punctul 8 sa nu ii fie aplicat lui Iliescu, ci aplicat la restul. Nu am acceptat. Stiti de ce? Am spus: Punctul 8 e o forma de retragere, sa stea Ion Iliescu un mandat deoparte, atat.De asta eu nu sunt in intregime impacat cu Ion Iliescu.Recunosc: Pactul de la Snagov a fost o chestiune buna, drumul european al Romaniei. A acceptat apoi NATO, ca un batran comunist putea sa aiba, ca Putin, alte ganduri. Dar ramane problema fundamentala: Ce facem cu mortii? Intre noi si dumneata sunt niste morti, domnule Iliescu. Il admir pana la Dumnezeu pe Adam Michnik, dar noi avem o trauma nationala"."Cand Iliescu a devenit presedinte, a avut de ales. Putea sa mearga pe calea unui post-comunism atent sau puteau sa aleaga calea lui Slobodan Milosevici.Atunci m-am temut ca ar putea sa se realizeze o coalitie intre partidul lui Iliescu si partidul Romania Mare. Pentru Romania asta ar fi reprezentat o catastrofa. Dar Iliescu nu a mers pe drumul acela, a mers pe un alt drum.Cred ca verdictul pe care il vor da istoricii epocii Iliescu nu va fi nesemnificativ. Stiu ca anticomunistii spun ca un comunist bun e un comunist mort. Dar eu, la varsta mea, stiu ca lucrurile nu sunt asa de simple. Faptul ca Iliescu nu a mers pe calea lui Milosevici si nu a facut alianta cu Romania Mare a salvat Romania", a spus Adam Michnik, la dezbaterea care a deschis Festivalul International de Literatura de la Timisoara si unde interlocutor i-a fost istoricul roman Adrian Cioroianu.Adrian Cioroianu a admis ca mandatele lui Iliescu au fost diferite intre ele, iar istoria mare le va consemna pe amandoua."Ion Iliescu nu are multi suporteri la Timisoara, dar cred ca analiza ar trebui sa fie mai echilibrata. Este neclaritatea Revolutiei, este acel moment rusinos al mineriadelor, este si al doilea mandat al lui Iliescu, un mandat elegant, intalnirea cu regele, reconsiderea relatiei cu Casa Regala, reconsiderarea relatiei cu Diona Cornea.E o diferenta intre Ion Iliescu de la mineriade si cel de la scena cu George Bush Jr. Asta a fost Romania.In Revolutie poti inventa legi, institutii, dar nu poti inventa oameni. Nu poti baga oameni in teren ca la hochei, ies unii, intra altii...Ion Iliescu a fost chipul nostru, in '90, voturile pe care le-a primit nu le-a primit pistolul la tampla. Ca o parte din romani nu l-au votat, asta e farmecul democratiei.Ion Iliescu a luat peste 80 la suta, ce faci cu acei oameni? Ce poti sa le faci celor care votau acum doi ani un om care acum e la inchisoare? Solutia este sa le dai mai mult de ales intre lideri. Altfel, vor exista pericolele populismului.Sunt de acord cu domnul Micknik, Iliescu putea sa devina un Milosevici si pentru noi ar fi fost catastrofic. Acea provocare din martie 1990, de la Targu Mures, in opinia mea, nu a fost nici treaba ungurilor, nici treaba noastra. Cineva putea sa creeze un conflict inghetat in Transilvania si scotea din joc doua tari.Daca se intampla asta, si drumul Ungariei si drumul nostru ar fi fost blocat spre Uniunea Europeana. Si in martie 1990 inca exista Uniunea Sovietica.Va aduceti aminte, Iliescu a scaldat-o intr-o maniera incredibila. A trimis armata la Targu Mures care s-a interpus intre romani si maghiari. A fost un lucru de o inteligenta evidenta. Ce ar fi fost daca armata romana lua partea romanilor? Aveam conflict inghetat. Pupam si UE, pupam si NATO.Iliescu a fost un om de stanga, dar nu a fost Milosevici care s-a dus in Kosovo sa spuna ca ... Stiti bine ce a iesit! A fost o lectie ca din manual de divizare a societatii. Ion Iliescu nu a facut lucrul acesta".