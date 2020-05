150 de milioane de lei pentru dispozitivele necesare elevilor din medii dezavantajate - proiect

Ziare.

"Deci ne pregatim pentru toamna sa avem echipamentele necesare pentru ca toti copiii sa aiba acces la invatamantul online, iar pe de alta parte ne pregatim cu masuri de siguranta si cu masuri pentru formarea profesorilor. Sa-i sprijinim si pe profesori pentru a putea realiza un invatamant de calitate, pentru a putea realiza lectii cu elevii in asa fel incat daca se intampla sa nu ne gaseasca nepregatiti.(...) Noi am facut o statistica initiala la Ministerul Educatiei. Am solicitat inspectoratelor scolare sa prezinte o situatie si cam 250.000 de copii au nevoie de echipamente pentru a putea sa faca educatie online si aceste echipamente noi le achizitionam si cu internet pentru 2 ani platit, in asa fel incat sa nu existe probleme", a declarat Anisie la radio Itsy Bitsy.ro, citata de Edupedu.ro. Ministrul a punctat ca autoritatile isi doresc ca in septembrie sa nu existe copil fara acces la un dispozitiv, in asa fel incat lectiile online sa se desfasoare fara probleme.", a spus Anisie.Ministrul a vorbit si despre informatia potrivit careia profesorii trebuie sa faca fotografii ale activitatilor online, pentru a face dovada lectiilor online."Nu exista niciun ordin in acest sens. Tot ceea ce Ministerul Educatiei a elaborat a fost o instructiune catre inspectoratele scolare si unitatile de invatamant, care trebuie privita din 2 perspective: cum anume ar trebui sa se realizeze lectiile online, iar pe de alta parte cu masuri pentru cei care nu au acces la tehnologie. Nimeni nu a cerut sa faca poze si de aia vreau sa discut concret cu oamenii si sa vad de ce s-a ajuns la aceasta masura", a adaugat Anisie.