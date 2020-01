Anisie: Elevii doresc inceperea cursurilor pe 1 septembrie. Asta presupune ca anul scolar sa inceapa pe 15 august

Ziare.

Trebuie facuta o distinctie intre inceperea anului scolar si inceperea cursurilor, deoarece nu sunt acelasi lucru, puncteaza ministrul."Am discutat cu ei (reprezentantii Consiliului Elevilor, n.r.). La momentul acesta, ca noi sa putem incepe efectiv cursurile - deja la 1 septembrie incepe anul scolar. Dar noi trebuie sa facem o diferenta - inceperea anului scolar nu este acelasi lucru cu inceperea cursurilor.Ministerul Educatiei a propus pentru 2020-2021 o structura in care inceperea anului sa fie 1 septembrie si inceperea cursurilor sa fie 14 septembrie. Elevii isi doresc 1 septembrie ca data pentru inceperea cursurilor. Asta presupune ca anul scolar sa inceapa pe 15 august", a spus ministrul Educatiei la Digi24.Acest scenariu aduce mai multe consecinte, explica Monica Anisie: sa se incheie igienizarea scolilor mult mai devreme si trebuie luat in calcul ca pana pe 4 septembrie este organizata sesiunea a doua de Bacalureat.Anisie spune ca peste 100 de propuneri pentru modificarea structurii anului scolar au fost transmise Ministerului Educatiei.Precizarile vin dupa ce Consiliul National al Elevilor a transmis ca nu renunta la propunerea ca anul scolar sa inceapa pe 1 septembrie deoarece aceasta structura ajuta elevii, iar proiectul Ministerului potrivit caruia anul scolar sa inceapa pe 14 septembrie duce la dezechilibru. Ministerul Educatiei a lansat in dezbatere publica, proiectul privind structura anului scolar pentru 2020 - 2021 , care arata ca pe 14 septembrie ar putea incepe anul scolar. Anul acesta, scoala a inceput pe 9 septembrie.Potrivit Ministerului Educatiei, proiectul supus dezbaterii publice arata ca anul scolar se structureaza pe doua semestre, 34 de saptamani, dupa cum urmeaza:- Semestrul I - 17 saptamani de cursuri (14 septembrie - 29 ianuarie 2021)- Semestrul al II-lea - 17 saptamani de cursuri (8 februarie -18 iunie 2021)