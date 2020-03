Anisie insista: Nu luam in calcul sub nicio forma inghetarea anului scolar sau sa amanam examenele nationale cu un an!

Ziare.

"Vreau sa ii asigur pe elevi, studenti si parinti ca la acest moment nu luam in calcul sub nicio forma inghetarea anului scolar sau sa amanam examenele nationale cu un an. Specialistii din Ministerul Educatiei lucreaza la mai multe scenarii, este adevarat, insa uitandu-te cu atentie si la ceea ce se intampla in cazul sistemelor de educatie din statele Uniunii Europene.Ministerul Educatiei se preocupa de modul in care elevii isi continua invatarea de acasa si obiectivul nostru este ca niciunul dintre elevi, studenti sau profesori sa nu aiba de suferit. Vreau sa precizez foarte clar ca nu exista un astfel de scenariu la acest moment referitor la inghetarea anului scolar. Imi mentin declaratia de saptamana trecuta ", a afirmat Monica Anisie, luni, intr-o interventie la Digi24, dupa ce vicepremierul Raluca Turcan ca este si aceasta o varianta de lucru.Anisie a mentionat ca aceste scenarii vor fi facute publice atunci cand exista o situatie clara a situatiei cauzate de pandemia de coronaviruis si acestea vor fi discutate si cu sindicate, elevi si parinti, decizia urmand sa fie luata de comun acord.Vicepremierul Raluca Turcan a spus mai devreme luni ca sunt luate in calcul trei scenarii in privinta anului scolar, in contextul coronavirusului: evaluarile au loc conform calendarului initial, evaluarile sunt decalate sau anul scolar va fi repetat.