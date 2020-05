Anisie vine cu precizari: Elevii vor avea tablete si internet timp de doi ani, vor fi alocate 150 de milioane de lei

Ziare.

"In curand vom iesi cu un plan articulat de masuri care sa vizeze nu numai achizitie de tablete si echipamente. (...) 150 de milioane de lei pentru acesti copii de care vorbeam, din mediile dezavantajate care nu au acces la tehnologie, care cu dificultate au pastrat legatura cu cadrele didactice in aceasta perioada si in felul acesta ne pregatim pentru ca (...) specialistii in medicina spun ca in toamna va fi un nou val (al epidemiei- n.red.)", a spus, joi seara, la Realitatea TV, Monica Anisie.Conform ministrului Educatiei, achizitia va fi centralizata la nivel guvernamental."Vom transmite catre inspectoratele scolare acele echipamente pe care le vom achizitiona. Vor avea si internet si laptop sau tableta", a spus Anisie.Un numar de 250.000 de elevi nu avut acces la mijloace tehnologice de invatare online, a mai precizat ministrul Educatiei.Premierul Ludovic Orban a anuntat, joi seara, inaintea sedintei de guvern, ca Excutivul a luat decizia de a achizitiona tablete pentru elevii care nu au acces la cursurile online, banii fiind asigurati din Fondul de rezerva al Guvernului "Am luat decizia de a utiliza resursele financiare din Fondul de rezerva al Guvernului pentru sustinerea achizitiei de tablete pentru elevii care nu au acces la cursurile online din cauza ca nu au calculatoare sau tablete", a spus Ludovic Orban.