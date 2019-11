Asociatia Elevilor din Constanta ii cere lui Orban sa o dea afara pe Monica Anisie de la Educatie

Ziare.

AEC isi justifica aceasta cerere acuzandu-le pe cele doua de actiuni "impotriva accesului la educatie al elevilor din Romania".Intr-un comunicat remis miercuri seara, AEC aminteste ca a solicitat, atat public, cat si prin discutii repetate cu ministrul Educatiei si secretarul general al ministerului, masuri care sa rezolve rapid problema transportului elevilor, inclusiv trimiterea unui punct de vedere la CCR pentru respingerea OUG care a eliminat transportul judetean din sfera serviciilor publice.In plus, celor doi oficiali li s-a cerut abrogarea HG 309/1996 care a blocat acordarea reducerilor pentru toti elevii la transportul judetean si abrogarea HG 863/2016 care a facut imposibila decontarea navetei elevilor. AEC a dat Guvernul, Ministerul Dezvoltarii si Ministerul Educatiei in judecata pentru abrogarea HG 863/2016, iar azi a fost primul termen din acest dosar."Desi doamna ministru, Monica Anisie, si-a exprimat in repetate randuri sprijinul fata de cauza AEC, de a rezolva problema transportului elevilor, in cadrul sedintei de judecata s-a prezentat unul din consilierii juridici ai ministerului, incercand sa amane rezolvarea problemei.Astfel, reprezentantul MEC a cerut anularea actiunii, invocand drept argument faptul ca AEC nu ar fi asociatie reprezentativa a elevilor, in sensul Statutului Elevului, afirmand ca nu am dovedit ca 75% din membrii AEC sunt elevi", relateaza sursa citata.Avand in vedere modul in care a actionat ministerul in instanta, AEC considera ca nici ministrul, nici secretarul general "nu isi doresc rezolvarea situatiei tragice in care zeci de mii de elevi din Romania se afla zilnic, neputand ajunge la scoala din cauza lipsei transportului sau a lipsei resurselor financiare necesare pentru a isi permite utilizarea lui, fiind nevoiti sa mearga pe jos kilometri intregi, sa foloseasca cursele la ocazie sau, asa cum o buna parte din ei fac, sa abandoneze scoala"."Elevii din mediul rural sunt condamnati la o viata fara visuri, fara posibilitatea de a parasi comunitatile rurale in care sunt izolati de stat. Aripile lor sunt frante inca de mici", acuza AEC.Asa ca AEC anunta ca va avea pozitionari mai drastice."In acest sens, solicitam premierului Romaniei, Ludovic Orban, demiterea ministrului educatiei si cercetarii, Monica Anisie, precum si a secretarului general al ministerului, Ioana Lazar, din cauza refuzului constant de a rezolva situatia transportului elevilor", conchide documentul citat.B.B.