Bugetarul cu cel mai mare salariu din tara a pierdut sefia Institutului de Silvicultura

"Motivul acestei intalniri cu dvs. este decizia pe care am luat-o referitor la incetarea delegarii atributiilor de director general al Institutului National de Cercetare - Dezvoltare in Silvicultura a domnului Ovidiu Badea. Vreau sa va anunt aceasta decizie in urma numeroaselor petitii pe care le-am primit la Ministerul Educatiei, dar si din cauza unor semnale pe care le-am primit din partea presei.Interimatul va fi preluat de domnul cercetator, urmand ca, in cel mai scurt timp, sa venim in fata opiniei publice cu o numire demna de acest institut. Totodata, aceasta decizie s-a concretizat si in urma controlului pe care l-am dispus la institut. Corpul de control al ministrului Educatiei si Cercetarii a fost la Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Silvicultura si, in urma constatarilor pe care le-a prezentat ministrului, am luat decizia de inceta delegarea de atributii a directorului general Ovidiu Badea., ci pur si simplu i-am incetat delegarea atributiilor de director general, iar acesta va reveni pe functia ocupata anterior. In urma controlului s-a constatat, printre altele, ca, la 31 noiembrie, la ultimul bilant,Totodata, am aflat cu totii de celebra cifra de 38,6 milioane metri cubi de lemn recoltat anual din padurile Romaniei", a spus Anisie, la Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor (MMAP).Oficialul a adaugat ca este inadmisibil ca, la mai bine de un an de la finalizarea Inventarului Forestier National (IFN), Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Silvicultura sa nu poata face o evaluare a lemnului recoltat din padurile Romaniei."Domnul director Badea, daca nu a fost convins de corectitudinea datelor de la Departamentul IFN, trebuia ca, intr-un an de zile, sa vina cu o alternativa, cu date concrete care sa fie prezentate opiniei publice.Consider ca este inadmisibil ca, la mai bine de un an de la finalizarea IFN, Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Silvicultura sa nu poata face o evaluare a valorii lemnului recoltat din padurile Romaniei.Domnul Badea a contestat aceasta cifra. Prin urmare, l-am intrebat care sunt masurile concrete pe care le poate prezenta, dar nici pana la aceasta data nu le-a prezentat. Ministerul Educatiei nu va accepta ascunderea informatiilor de interes public si discreditarea unor profesionisti din sistem pentru ca au refuzat sa taca", a adaugat ministrul de resort.Ziarul Financiar relata, in luna iulie, ca Ovidiu Badea incaseaza pentru anul 2019 suma de 1,94 milioane lei, unul dintre cele mai mari salarii din tara.Potrivit declaratiei de avere a presedintelui Klaus Iohannis, acesta incaseaza un salariu de 133.879 lei pe an. Prin urmare, Badea castiga de zece ori mai mult ca presedintele Romaniei.