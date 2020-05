Calendarul pentru inscrierea la gradinita si la clasa pregatitoare va fi anuntat luni. Totul va fi online

Ziare.

com

"Avem o noutate. Noutatea este atat la gradinita, cat si la clasa pregatitoare, ca inscrierea se va face online, iar pentru clasa pregatitoare am revizuit calendarul si am anuntat deja ca evaluarea psiho-somatica a copiilor va fi inlocuita cu o declaratie pe propria raspundere a parintilor sau a tutorilor legal instituiti si o fisa completata de gradinita pe care a frecventat-o elevul", a spus Anisie, la Digi24.Ea a precizat ca luni va publica calendarul de reinscriere sau inscriere pentru gradinite, iar pentru clasa pregatitoare noul calendar, pentru a da posibilitatea parintilor sa faca inscrierile."Ministerul Educatiei, maine, va publica pentru gradinite calendarul de reinscriere sau inscriere, iar pentru clasa pregatitoare noul calendar, in asa fel incat sa dam posibilitatea parintilor sa realizeze inscrierea fie la clasa pregatitoare, fie la gradinite. (...)Maine, vom avea, la ora 09:00, o conferinta cu toti inspectorii scolari generali si vom stabili toate procedurile, in asa fel incat sa venim in intampinarea parintilor, in sprijinul acestora, pentru a transmite cat mai usor aceste fise de inscriere sau reinscriere", a precizat Anisie.