Ce solutie are ministrul Educatiei pentru elevii fara calculator sau internet: Pot primi computere sau tablete de la scoala

"Pentru ca s-a incheiat perioada de vacanta, revenim nu la cursurile organizate in spatiul unitatii de invatamant, ci la cursurile organizate online. Am dat astazi (miercuri - n.r.) o instructiune, am aprobat-o prin ordin de ministru. Este o masura prin care am stabilit in mod clar care sunt responsabilitatile la nivel de Minister al Educatiei, la nivel de Inspectorat Scolar, unitate de invatamant, cadrul didactic, elev si", a afirmat Monica Anisie, miercuri seara, la Digi 24.Aceasta a spus ca se prevede inclusiv posibilitatea ca elevii sa primeasca in custodie computere sau tablete aflate in inventarele scolilor, iar parintii ar urma sa raspunda material pentru acestea. Ministrul nu a precizat insa si ce solutie are pentru elevii care nu au conexiune la internet acasa.Ministrul Educatiei sustine ca a solicitat sprijinul unitatilor de invatamant, al Inspectoratelor Scolare si administratiei publice locale pentru ca un numar cat mai are de elevi sa poata beneficia de acces la cursurile online.In ceea ce priveste durata cursurilor care sunt organizate online, ministrul Educatiei a precizat ca specialistii in stiintele educatiei au apreciat ca un curs ar putea dura pana la 50 de minute, profesorul fiind cel care poate aprecia durata optima a unui curs."Specialistii in stiintele educatiei au avut mai multe pareri cand am discutat pe tema aceasta si parerea dansilor a fost ca este mai bine sa lasam o flexibilitate, pentru ca profesorul sau invatatorul stie cel mai bine cat anume poate sa dureze o astfel de lectie, 40 de minute, 50 de minute, cam aici au fost recomandarile pe care le-au facut specialistii in stiintele educatiei" a explicat ministrul.De asemenea, cadrul didactic va trebui sa "elaboreze, sa adapteze, sa selecteze resursele educationale", a spus Anisie."Ei cunosc cel mai bine clasa pe care o au si atunci pot lua masurile cele mai bune", a mai afirmat ministrul.Anisie a mentionat ca instructiunea pe care a aprobat-o miercuri prevede ca elevii pot fi notati, atunci cand revin la cursuri, pe baza a ceea ce au realizat in perioada de cursuri online, iar nota poate fi trecuta in catalog cu acordul elevilor sau al parintilor, in cazul minorilor.