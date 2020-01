Marian Stas, profesor la Harvard Kennedy School, numit consilier la Ministerul Educatiei

Ziare.

Surse din cadrul Ministerului Educatiei au precizat, pentru MEDIAFAX, ca Stas este, oficial, numit consilier al ministrului Anisie.Conform sursei citate, in cursul zilei de luni, un alt expert in educatie va fi cooptat in echipa ministrului Educatiei.Marian Stas este cadru didactic asociat la Universitatea Bucuresti si la Harvard Kennedy School. In plus, el este presedinte al Asociatiei Clubul Liderii Mileniului Trei si coordonatorul proiectului "Scoala pe bune",Noul consilier al ministrului Monica Anisie a publicat 13 carti si peste 150 de articole, pe teme de reforma a educatiei si strategia managementului public.