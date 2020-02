Ministerul Educatiei a gresit ordonanta, dar o corecteaza: Se va deconta si naveta cu trenul

Ziare.

Ministerul Educatiei sustine ca a eliminat din textul initial sintagma "transport rutier", pastrand termenul "transport". Precizarile vin dupa ce Consiliul National al Elevilor a aratat ca ordonanta nu prevede decontarea navetei pentru elevii care merg cu trenul."Dintr-o eroare materiala, in Monitorul Oficial a fost publicata Ordonanta de Urgenta intr-o alta forma. In cursul zilei de maine,12 februarie 2020, va fi publicata in Monitorul Oficial o rectificare, in acord cu forma adoptata in sedinta Guvernului din 4 februarie 2020, pentru corectarea erorii materiale aparuta in circuitul adoptarii actului normativ", arata MEC.Ministerul Educatiei si Cercetarii precizeaza ca a eliminat din textul initial sintagma "transport rutier", pastrand termenul "transport".Anuntul vine dupa ce Consiliul National al Elevilor (CNE) a transmis ca ordonanta de Guvern referitoare la elevii navetisti este discriminatorie, intrucat prevede ca decontarea se face doar pe baza documentelor emise de operatorii de transport rutier, fiind "uitati" elevii care fac naveta cu trenul."Ordonanta de urgenta cu care guvernantii se laudau zilele acestea ca fiind salvatoare pentru elevii navetisti a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei. Conform textului ordonantei, decontarea se realizeaza pe baza documentelor justificative emise de operatorii de transport rutier, aspect discriminatoriu pentru un procent considerabil de elevi care fac naveta folosind mijloacele de transport feroviar", sustin reprezentantii Consiliului National al Elevilor.Ei spun ca, desi au solicitat ca in textul ordonantei sintagma "elevilor care nu pot fi scolarizati" sa fie transformata in "elevilor care nu sunt scolarizati", din motive evidente ce tin de scolarizarea elevilor din invatamantul liceal, de exemplu, care pot opta, in baza procesului de admitere, pentru a invata intr-o unitate de invatamant cu profil diferit fata de licelee din localitatea de domiciliu, Guvernul a decis sa aprobe ordonanta intr-o forma "chiar si mai discriminatorie decat inainte"."In calitate de reprezentanti ai elevilor din Romania, condamnam, cu fermitate, modul in care Guvernul Romaniei a ales sa discrimineze, prin prezenta ordonanta de urgenta, elevii care fac naveta cu trenul. Este inacceptabil sa toleram un astfel de comportament din partea guvernantilor, din cauza unei exprimari dezastruoase mii de elevi din Romania vor suferi, iar gradul de excluziune sociala va creste si mai mult. Guvernul Orban a uitat de acei elevi care calatoresc cu trenul si a ales sa ii sara din ecuatia parlamentara", a declarat Antonia-Laura Pup, presedintele Consiliului National al Elevilor.