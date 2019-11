Ministerul Educatiei explica de ce i s-au taiat 2 miliarde de lei la rectificare

Ministerul Educatiei a pierdut bani si la rectificarea din august

de la "Cheltuieli de personal", in urma supraestimarii acestei categorii de cheltuieli la alcatuirea bugetului la inceputul anului.

440 milioane de lei de la "Asistenta sociala", sume aferente programului "Merg la scoala", intrucat, pana in prezent, actul normativ necesar derularii acestui program nu a fost aprobat.

109.4 milioane lei de la "Transferuri intre unitati ale adiministratiei publice" si 7 milioane de lei la "Bunuri si servicii".

80 de milioane de lei de la "Alte cheltuieli".

20 de milioane de lei de la "Active nefinanciare", ca urmare a mentinerii nivelului cheltuielilor, in semestrul II, la un nivel comparabil cu platile efectuate in primul semestru al anului.

Intr-un comunicat transmis marti seara, ministerul explica masura, afirmand ca este vorba despre bani alocati proiectului "Romania moderna, Romania digitala", anuntat de fostul ministru al Educatiei, dar care insa nu a fost implementat.Programul era destinat schimbarii sistemului de predare a lectiilor, prin achizitionarea de table inteligente si de tablete."Proiectul "Romania moderna, Romania digitala", anuntat de fostul ministru al Educatiei, a fost introdus in bugetul ministerului pentru anul 2019, la titlul 58: "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014 - 2020". Acest proiect era destinat schimbarii sistemului de predare a lectiilor, prin achizitionarea de table inteligente si de tablete.Proiectul in cauza, in valoare de 2 miliarde lei, din care 400.000 lei reprezinta cofinantarea nationala, iar 1.600.000.000 lei reprezinta fonduri externe nerambursabile, nu a fost scris, si cu atat mai putin implementat. Pana in acest moment, nu a fost redactata si aprobata cererea de finantare.Prin urmare, pentru rectificarea bugetara, bugetul MEC a fost diminuat cu suma prevazuta pentru acest proiect nerealizat", se arata in comunicat.Ministerul Educatiei precizeaza ca "activitatea curenta a sistemului de educatie nu este afectata, existand fonduri suficiente pentru sustinerea cheltuielilor operationale, asa cum au fost planificate".Saptamana trecuta, ministrul Monica Anisie a declarat ca vrea aproximativ 1% din PIB pentru Ministerul Educatiei la rectificarea bugetara Intrebata la Realitatea TV daca solicita 1% din PIB, adica 10 miliarde de lei, la rectificarea bugetara, ea a raspuns: "Am facut solicitarea pentru aceasta rectificare. (...) E (suma - n.red.) aproximativa, pentru ca imi doresc sa misc lucrurile".Anisie a mentionat ca este nevoie de bani si la cercetare, si la educatie. "Am mai multe capitole si pentru salarii si pentru investitii. Suntem pe final de an, finalizam anumite obiective de investitii si trebuie sa primim acesti bani", a spus ministrul.Si la rectificarea bugetara din luna august, aprobata de Guvernul Dancila, Ministerul Educatiei a pierdut 1,03 miliarde lei . Cu toate ca se zvonea in acel moment ca vor fi taiati banii destinati proiectului "Romania moderna, Romania digitala" , acestia au ramas.Reprezentantii ministerului spuneau la acea vreme ca reducerea se justifica pentru ca banii alocati in acest an nu au fost cheltuiti , dar chiar si in aceste conditii bugetul MEN tot este mai mare decat cel din 2018.Au fost taiati in august bani astfel:"Referitor la "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020",", preciza in vara Ministerul Educatiei.