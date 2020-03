"Ministerul Educatiei nu a luat inca in calcul inchiderea scolilor"

Ziare.

"Nu am luat in calcul suspendarea sau inchiderea unitatilor de invatamant sau a universitatilor pentru ca in afara cazurilor de la Timisoara nu avem niciun alt caz confirmat" a declarat Monica Anisie duminica, intr-o interventie telefonica la Digi 24.Aceasta a amintit ca trei elevi din Timis si un elev din Hunedoara au fost confirmati ca fiind infectati cu COVID-19.In ceea ce priveste modul in care ar urma sa fie recuperate cursurile care au fost suspendate, ministrul Educatiei Nationale a precizat ca va avea discutii cu specialistii din Ministerul Educatiei dar si cu reprezentantii unor ONG-uri pentru a stabili modul in care elevii ar urma sa recupereze."Daca vom avea foarte multe cazuri, o sa gasim o solutie de realizare si a cursurilor in sistem online, dar la momentul acesta nu avem decat patru cazuri confirmate - 3 elevi din Timis si unu din Hunedoara. Sunt convinsa ca lucrurile se vor stabiliza la Timis avand in vedere ca unitatea de invatamant a fost inchisa si sper ca se vor relua cursurile in curand" a mai spus Monica AnisieAcesta a adaugat ca s-a elaborat o procedura impreuna cu Ministerul Sanatatii, conform careia in cazuri de confirmare a prezentei unor bolnavi Inspectoratele Scolare si Directiile de Sanatate Publica judetene pot dispune suspendari de cursuri."As face un apel la calm, pentru ca nu este cazul deocamdata, sa ne alarmam. Fac un apel a autoritatile publice locale sa trateze cu atentie scolile, doteze cu sapun, cu dezinfectant, cu tot ceea ce trebuie pentru a preveni cazurile de imbolnavire" a mai spus Ministrul Educatiei.