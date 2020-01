Ministrul Anisie aplica de azi 5 masuri pentru debirocratizarea activitatii profesorilor

Ziare.

com

"Incepem semestrul al doilea cu o veste buna: prima etapa pentru debirocratizarea procesului didactic cuprinde urmatoarele masuri care se vor aplica chiar de astazi, 13 ianuarie", a anuntat Monica Anisie.Masurile sunt:1. portofoliul profesorului contine, in format digital sau/si letric, doar planificarile calendaristice anuale ale materiei, un proiect al unitatilor de invatare si instrumente de evaluare. Este exceptat de la aceasta precizare portofoliul profesional reglementat de Metodologia - cadru de organizare si desfasurare a examenului national de definitivare in invatamant, aprobata prin OMEN nr. 5211/2018;2. procesele verbale care nu necesita probarea modului de luare a deciziei, de la activitatile cadrelor didactice sau din cadrul anumitor activitati cu parintii nu sunt obligatorii si pot fi inlocuite cu liste de prezenta;3. rapoartele si statisticile solicitate de institutii ierarhic superioare sau alte institutii din afara sistemului educational, care nu sunt prevazute in mod expres in acte normative, nu se intocmesc la nivelul unitatii de invatamant preuniversitar prin implicarea cadrelor didactice. Extragerea datelor statistice necesare se face prin interogarea Sistemul Informatic Integrat al Invatamantului din Romania (SIIIR) sau a altor aplicatii specifice;4.. Cadrele didactice pot decide folosirea lor pentru clasele de inceput de ciclu sau la preluarea unei clase noi, la disciplina pe care o predau, pentru a cunoaste nivelul atingerii competentelor de catre elevi;5. portofoliul dirigintelui va contine numai planificarea activitatilor specifice functiei de diriginte, calendarul activitatilor educative extrascolare ale clasei si fisele psihopedagogice ale elevilor din clasa respectiva.Pe langa acestea, sunt in curs de modificare actele normative care vizeaza urmatoarele documente propuse pentru eliminare sau simplificare:- eliminarea portofoliului dirigintelui;- simplificarea condicii de prezenta;- eliminarea comisiilor metodice/comisiei pentru curriculum;- eliminarea sau, dupa caz, simplificarea raportarilor situatiei sociale a elevilor si raportarilor programelor de sprijin;- simplificarea documentelor necesare pentru excursiile scolare/activitatile extrascolare;- simplificarea procesului de evaluare a calitatii (ARACIP).Anisie a precizat ca a transmis deja o nota inspectoratelor scolare prin care a cerut aplicarea acestor masuri imediat. Elevii s-au intors luni din vacanta de iarna si a inceput cel de-al doilea semestru al anului scolar, care se incheie in 12 iunie.Ei vor mai avea o vacanta, cea de primavara, in perioada 4 aprilie - 21 aprilie.