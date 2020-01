Ministrul Educatiei: Am primit peste 50 de puncte de vedere privind propunerea de structura a anului scolar 2020-2021

Ziare.

"Doresc sa va anunt ca am primit peste 50 de puncte de vedere de la profesori, elevi si parinti. In continuare astept opinii pana pe 17 ianuarie 2020, la adresa de e-mail dezbateripublice@edu.gov.ro. Va urma consultarea din cadrul Comisiei de Dialog Social, potrivit procedurilor MEC, si abia dupa aceea, noua structura a anului scolar 2020-2021 va fi adoptata prin ordin de ministru", a scris Anisie, miercuri, pe Facebook.Ministrul Educatiei le multumeste celor care au transmis sugestii privind propunerea structurii anului scolar 2020-2021."Dupa cum bine stiti, unul dintre principiile care mi-au ghidat activitatea intotdeauna a fost, este si va fi cel al transparentei. Consider ca fiecare opinie merita ascultata, reusind, astfel, sa identificam cea mai buna solutie pentru beneficiarii directi ai sistemului de educatie. Personal ma voi stradui sa includ aceste principii de dialog si transparenta in toate deciziile care se vor lua", sustine Monica Anisie.