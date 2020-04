Ministrul Educatiei anunta cand si cum se vor sustine BAC-ul si Evaluarea Nationala

Incheierea situatiei scolare

In ce conditii se pot duce elevii la scoala

Examenele cadrelor didactice

Obiectivele MEC

Anuntul lui Iohannis

Ziare.

com

Declaratia ministrului a venit la doua ore dupa ce presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca scolile si universitatile nu se mai deschid pentru acest an scolar."Evaluarea Nationala se va sustine incepand din 15 iunie, iar la Bacalaureat noutatea va fi ca va incepe cu probele scrise, in 22 iunie, si va continua cu probele pentru competente. Calendarul va fi comunicat ulterior.Pentru cei care sustin examenele de certificare pentru invatamantul profesional si profesional-dual, dar si postliceal, vor fi realizate aceste examene numai pe baza de proiect, iar proba practica va fi echivalata", a afirmat, intre altele, Monica Anisie.De asemenea, ministrul a clarificat si un alt aspect important: anul scolar 2019 - 2020 nu va fi prelungit: "Dupa cum ati aflat, cursurile realizate in unitatile de invatamant raman suspendate, insa continua invatarea asistata de tehnologie ca si pana acum,", a spus ministrul la inceputul declaratiei.Anisie a vorbit si despre elevii care nu au acces la internet sau dispozitive tehnologice, astfel incat sa poata invata din confortul propriei case.", a afirmat ea.Ministrul a mai precizat ca materia pierduta in perioada pandemiei va fi recuperata, insa in anul scolar 2020 - 2021: "Totodata,".Despre incheierea situatiei scolare, Anisie a subliniat ca mediile vor fi incheiate cu cel putin doua calificative sau note."Mentionez ca mediile vor fi incheiate cu minimum doua calificative sau doua note, asa cum am mai precizat, insa nu se vor sustine teze. Pentru situatiile exceptionale, de exemplu in cazul in care un elev nu are doua calificative sau doua note, Ministerul Educatiei va comunica modalitatile de incheiere a situatiei scolare. Astfel, dragi elevi, va asigur ca vom incheia cu bine anul scolar".Despre studenti, ministrul a spus ca si ei vor continua "invatarea asistata de tehnologie, iar examenele se pot sustine si online"."Fiecare institutie de invatamant superior, in baza autonomiei universitare, va stabili modalitatea si data sustinerii acestor examene", a punctat Monica Anisie.Ministrul Educatiei a mai spus ca elevii din clasele a VIII-a, a XII-a si a XIII-a se pot intoarce, din 2 iunie, in scoli/ licee, doar ca sa se pregateasca pentru examenele nationale."In ce priveste reluarea activitatilor in cadrul unitatilor de invatamant:Pentru elevii care au probleme de sanatate sau au in familie persoane cu risc de imbolnavire, prezenta la scoala va fi optionala iar decizia va apartine parintilor. In aceasta situatie insa, pregatirea elevilor se va realiza in continuare in sistem online", a mai anuntat Anisie.Referitor la examenele pe care le sustin cadrele didactice - titularizare, definitivat -, Anisie a spus ca "acestea se vor desfasura cu respectarea masurilor de siguranta, iar MEC va comunica in scurt timp modalitatea de sustinere dar si calendarele".Ea a mai dat asigurari ca se vor lua toate masurile de siguranta, astfel incat sa fie evitat orice risc de imbolnavire a elevilor sau cadrelor didactice."MEC, impreuna cu Ministerul Sanatatii, va elabora un ordin comun prin care vom stabili in mod clar toate masurile de siguranta privind reluarea activitatii in unitatile de invatamant. In sala de clasa igienizata ulterior vor fi maximum 10 elevi, respectand toate masurile de distantare sociala.In plus, va anunt ca inspectoratele scolare vor pune la dispozitie un TEL VERDE pentru orice intrebare sau nelamurire din partea parintilor, elevilor, cadrelor didactice, pe aceasta tema.In incheiere, vreau sa subliniez ca toate masurile luate de MEC respecta recomandarile medicilor specialisti", a mai afirmat ministrul Educatiei.Monica Anisie a mai vorbit si despre obiectivele Ministerul Educatiei si Cercetarii in urmatoarea perioada:- incheierea cu bine a situatiei scolare;- examenele pentru elevi, studenti si profesori sa se desfasoaer in siguranta si conformitate cu legea."Dragi elevi, profesori si parinti, stiu si inteleg ca este o perioada extrem de dificila pentru noi toti, apreciez eforturile dvs si va multumesc ca ati continuat invatarea de acasa. Educatia continua in orice conditii!", a conchis ministrul Educatiei.Presedintele Klaus Iohannis a sustinut, luni, o declaratie de presa, la finalul unei sedinte convocate cu cativa reprezentanti ai Guvernului, in care a anuntat ca scolile si universitatile nu se mai deschid pentru acest an scolar, intre altele.Seful statului a explicat de ce ar fi extrem de riscant sa se redeschida unitatile de invatamant, mentionand numarul mare de cazuri noi de COVID-19 si faptul ca elevii pot duce virusul la scoala sau de la scoala acasa."S-a decis ca pentru majoritatea elevilor in acest an scolar gradinitele, scolile si universitatile sa nu se mai redeschida. Nu se va reintoarce elevul, studentul la cursuri fizic.Anul scolar se va incheia pe 12 iunie, pana atunci elevii vor avea mediile incheiate cu notele pe care le au acum. Scoala se continua online", a anuntat intre altele seful statului.