Anisie anunta cum vor intra elevii in scoala pentru pregatire si cum se vor desfasura Evaluarea Nationala si Bacalaureatul

Astfel, elevii din clasele a VIII-a si a XII-a vor reveni la scoli 2 saptamani, in perioada 2-12 iunie, pentru a realiza pregatirea de examen.Ministrul a explicat ca, la sosirea la scoala, elevilor li se va lua temperatura, dupa care vor parcurge un culoar bine definit de unitatea de invatamant."Este o procedura la care ne-am gandit, poate va suferi unele modificari (...); ii si familiarizam pe elevi cu procedura, ii invatam de fapt cum anume ar trebui sa se comporte si la examenele nationale vom urma acceasi procedura", a spus Anisie, joi seara, la Realitatea Plus.Potrivit acesteia, fiecare scoala trebuie sa realizeze un program in asa fel incat grupa de zece elevi sa vina intr-un anumit interval orar, sa nu se intalneasca cu alte grupe de cate 10."De exemplu, daca la ora 9:00 vin primii 10 elevi, la 9:20 sa vina urmatoarea grupa de zece elevi, pentru ca la intrarea in scoala, la poarta scolii, va fi intampinat elevul de catre un cadru medical, i se va lua temperatura, dupa care elevii vor parcurge un culoar bine definit de catre unitatea de invatamant prin curtea scolii, vor ajunge in fata usii.Vor avea acolo covorase de dezinfectant. Vor patrunde in unitatea de invatamant, in care se va realiza dezinfectarea interiorului, igienizarea cu o zi inainte si cu o ora inainte de patrunderea personalului si a elevilor vor fi deschise pentru aerisire ferestrele (...); vor merge sa se spele pe maini, vor primi dezinfectant, vor primi masti asigurate de Ministerul Educatiei", a mentionat Anisie, citata de Agerpres.Ea a subliniat ca in sala de curs nu vor intra mai mult de 10 elevi si un cadru didactic."Vor ramane in sala respectiva doua ore, daca sunt clasa a VIII-a, trei ore, daca sunt clasa a XII-a sau a XIII-a, pentru aceste lectii de pregatire, care, repet, sunt optionale.. O ora de curs va dura 50 de minute, va urma o pauza de 10 minute. (...) Dupa ce se incheie cursurile, vor fi condusi elevii de catre cadrul didactic spre iesire, vor arunca masca pe care au folosit-o in timpul cursurilor si vor primi de la scoala o alta masca si vor pleca acasa", a declarat Anisie.In alta ordine de idei, ea a facut precizari privind incheierea situatiei scolare a elevilor."Daca elevul nu a avut nicio nota in aceasta perioada pana la momentul suspendarii cursurilor si el nu a participat la aceste lectii online, am prevazut o masura, in asa fel incat media de pe primul semestru sa devina medie anuala. (...) Daca cumva acea medie e sub 5 (...), cadrul didactic impreuna cu elevul sau familia elevului va stabili modalitatea in care ar putea sa dea o lucrare online, gasesc o solutie sau sa faca un proiect", a informat Anisie.Potrivit acesteia, nota pe care elevul respectiv o primeste la proiect sau la acea lucrare va deveni media anuala, deci nu conteaza media de pe semestrul intai.Ea a spus ca, daca sunt doua note, se poate incheia media fara nicio problema. Daca insa elevul doreste sa mai primeasca o nota pentru activitatea pe care a desfasurat-o in toata aceasta perioada la lectiile online sau sa-si mareasca media, profesorul poate sa-i puna note pe activitatile desfasurate in scoala online, cu acordul elevului si in felul acesta se va incheia media.Ministrul a punctat ca procedura de la pregatire va fi preluata si la examinarile nationale, unde vor exista si anumite schimbari."Examenele vor incepe pe 15 iunie - Evaluarea Nationala, iar Bacalaureatul - avem o modificare - sustinem intai probele scrise incepand pe 22 iunie, dupa care vom sustine probele de competente.Aici avem in lucru cateva propuneri referitoare la aceste probe de competente, luam in calcul posibilitatea ca acestea sa se desfasoare online, dar decizia o vom prezenta saptamana viitoare, dupa ce ne vom consulta marti in sedinta Comisia de Dialog Social", a mai spus Anisie, citata de EduPedu.ro