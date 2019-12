Ministrul Educatiei asteapta sugestii: Cum sa arate viitoare manuale ca sa-i apropie pe copii de situatii reale de viata

Ziare.

com

In plus, multe au greseli si formulari care nu ar avea ce cauta in nicio carte tiparita, cu atat mai mult intr-una al carei scop este de formare a mintilor tinerilor.Astfel, ea a lansat un apel public catre parinti , profesori si elevi, sa ii transmita propuneri pentru noile manuale de clasa a VIII-a, din anul scolar 2020-2021."Vreau sa punem la toamna pe banca elevilor cele mai potrivite si corecte manuale, cu cele mai bune continuturi, pentru copiii nostri. In ultimele zile, am primit nenumarate opinii, propuneri, incurajari, dar si reprosuri, cu privire la continutul manualelor de gimnaziu.Redau un fragment dintr-un mesaj consistent primit de la doamna Claudia G., profesor, psihopedagog si mama a unui copil din clasa a VII-a:", a impartasit ministrul Educatiei unul dintre mesajele primite.Anisie spune ca miercuri va avea o intalnire cu reprezentantii editurilor, astfel ca sugestiile si mesajele primite pana atunci o vor ajuta pentru ca viitoarele manuale sa fie cat mai de ajutor copiilor."Astept, cu drag, pe pagina de facebook, propuneri si sugestii care sa contribuie la calitatea continutului manualelor pe care copiii dumneavoastra le parcurg, care sa ii apropie mai mult de situatii reale de viata.Miercuri, 11 decembrie, i-am invitat pe reprezentantii editurilor, asociatiilor de edituri si ai altor potentiali ofertanti, pentru o discutie pe marginea manualelor de clasa a VIII-a, de anul viitor. Sugestiile dumneavoastra vor ajunge si la ei.Am incredere ca dialogul cu dumneavoastra, transparenta si implicarea tuturor celor cu buna-credinta vor clarifica multe lucruri si vor rezulta #faptebune pentru elevii nostri. Va multumesc!", a mai scris Anisie.Amintim ca Ministerul Educatiei a publicat, saptamana trecuta, rezultatele la testarea PISA 2018. Romania are cel mai slab punctaj din ultimii ani in clasamentul PISA, tara noastra clasandu-se pe locul 47 din 79 de tari.A.S.