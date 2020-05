Ministrul Educatiei, despre varianta in care scolile vor ramane inchise si in septembrie: Trebuie sa fim pregatiti

Ziare.

"Daca cumva, Doamne fereste, ne vom intalni cu aceeasi situatie pe care o avem astazi, in septembrie, atunci trebuie sa fim pregatiti si sa nu mai existe ceea ce este astazi. Pentru ca, haideti sa fim sinceri, am fost pusi intr-o situatie cu care Romania nu s-a mai intalnit si nimeni in lume nu s-a mai intalnit. Prin urmare, a trebuit sa luam masuri intr-un moment de criza", a declarat Anisie la Antena 1.Ea isi propune ca la toamna sa nu mai existe niciun copil care sa nu aiba acces la tehnologie, la invatarea asistata de tehnologie.Monica Anisie a mai anuntat ca Ministerul Educatiei va pregati si lectii filmate.Intrebata cine le-ar putea face sau daca acestea ar putea fi sustinute de profesori voluntari, ministrul Educatiei a raspuns: "Profesori voluntari avem si acum. Speram ca in toamna sa avem puse la punct toate aceste lectii. Inregistram pentru toate clasele si pentru acele materii la care putem face anumite lectii interesante si atractive pentru elevi. Foarte greu am putut identifica si spatii in care sa filmam. Speram ca din momentul in care nu vom mai avea stare de urgenta sa putem sa ne intalnim si sa realizam aceste filmari".Scolile au fost inchise la 11 martie din cauza epidemiei de coronavius, iar ulterior Ministerul Educatiei a decis ca elevii nu se reintorc in salile de curs , urmand ca predarea sa se desfasoare online, ceea ce a pus in dificultate si cadrele didactice, dar si un numar considerabil de copii, care nu au laptopuri sau tablete si nici conexiune la internet.