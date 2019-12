Ministrul Educatiei: Elevii care sunt in clasa a saptea acum vor sustine Evaluarea Nationala asa cum este anul acesta

Ziare.

"Masura aceasta a fost cauzata de faptul ca, in toti acesti ani, guvernele anterioare nu au facut absolut nimic pentru elevii de clasa a saptea, care sunt acum in clasa a saptea, in asa fel incat acestia sa poata sustine examene nationale in conformitate cu prevederile Legii 1.Prin urmare, am luat aceasta decizie de a nu pedepsi pe elevii nostri, ci de a construi lucruri noi in anii urmatori, prin proiectul presedintelui Romaniei, Romania educata, se prevede ca incepand cu anul scolar in care programele scolare vor fi construite transdisciplinar vom putea sa realizam si o astfel de evaluare.Prin urmare, vestea buna pentru parinti si pentru elevi este faptul ca in anul scolar urmator cei care sunt in clasa a saptea acum vor sustinea Evaluarea Nationala asa cum este anul acesta", a afirmat Anisie.Ulterior, ea a explicat ca elevii care intra in clasa a cincea in anul scolar 2020-2021 vor putea sustine Evaluarea nationala in conformitate cu Legea 1.De asemenea, in prevederile ordonantei se proroga termenul pentru evaluarea scolilor doctorale."Asa cum stiti, daca interventia Guvernului nu ar fi fost realizata acum, incepand cu data de 1 ianuarie, scolile doctorale isi pierdeau acreditarea", a sustinut ministrul Educatiei.Ea a mentionat ca din 2011 "nu s-a realizat nimic" in ceea ce priveste evaluarea acestor scoli doctorale."Trebuie sa mentionez ca, de cand am venit la Ministerul Educatiei si nu am gasit cadrul metodologic realizat, am pus deja in dezbatere publica metodologia de evaluare a scolilor doctorale, am constituit grupul de lucru pentru realizarea normelor metodologice si in curand voi aproba prin ordin de ministru aceste norme de punere in practica a evaluarii scolilor doctorale", a spus Anisie.Anisie crede ca este foarte important pentru acest guvern ca integritatea, corectitudinea "sa fie primordiala"."Evaluarea scolilor doctorale se va face avand ca principal criteriu etica", a subliniat ea.