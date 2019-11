Ministrul Educatiei indeamna profesorii sa faca "evaluari prietenoase, pe care copiii sa le inteleaga si sa le intampine cu seriozitate si confort"

Ziare.

Indemnul a fost facut de ministrul Educatiei pe Facebook intr-o postare in care aminteste ca anul scolar 2019-2020 are o alta structura fata de cei anteriori, iar curand incepe sezonul tezelor.Semestrul I are doar 15 saptamani, asa ca ministrul arata ca toti cei implicati trebuie sa isi replanifice activitatile, astfel incat sa asigure un bun proces de predare-invatare-evaluare.In aceste conditii, ministrul le-a transmis profesorilor cateva lucruri pe care nu trebuie sa le uite:"... emotiile sunt parte din viata scolii si copiii invata aici sa le gestioneze;... tranzitiile (clasa a V-a, clasa a IX-a) reprezinta o etapa importanta in viata fiecarui copil, ce necesita un sprijin la inceputul scolaritatii, pentru a le putea imbunatati sansele de reusita;... si, nu in ultimul rand, ca la inceputul de drum al formarii noastre, am invatat ca profesorul este definit de doua trasaturi fundamentale: vocatie si tact pedagogic, puse in slujba elevilor"."Pentru toate acestea, dragi colegi,. Va multumesc si va asigur de intreaga mea consideratie pentru intreaga daruire", a incheiat ministrul mesajul catre profesori.A.G.