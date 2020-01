Ministrul Educatiei isi cere scuze pentru vizita din Ialomita: Nu am fost atenta la prezenta presei si expunerea copiilor

Postarea ministrului Educatiei

Ziare.

com

"As fi vrut sa fiu mai calma in acea interactiune si este regretabil ca, pentru moment, nu am fost atenta la prezenta presei si expunerea copiilor, lucru pentru care imi pare rau", afirma ministrul, intr-o postare pe Facebook, alaturi de un citat al academicianului Solomon Marcus despre greseala.Monica Anisie precizeaza ca profesorii din Romania, "mai ales cei care au motivatie sa lucreze acolo unde este mai greu", merita si trebuie sa fie respectati si incurajati.Monica Anisie a facut, marti, o vizita inopinata, insotita de mai multe echipe de reporteri, in localitatile Axintele si Salcioara din judetul Ialomita. Doua unitati de invatamant in care toaletele sunt amplasate in curtea scolii, iar elevii sunt nevoiti sa mearga prin frig, neinsotiti, daca au nevoie la baie.Ministrul a intrat in salile de clasa peste invatatori si i-a intrebat ce fac atunci cand cei mici au nevoie la toaleta.Modul in care a intervenit in timpul orei si insotita de echipe de reporteri a fost criticat de mai multe asociatii civice din educatie. Pe de alta parte, mai multi invatatori au creat un grup de sustinere pentru invatatoarea de la Scoala din Frumusica, comuna Axintele (Ialomita), cea pe care Monica Anisie a certat-o pentru ca a auzit-o tipand la copii."Eu sper ca oricare profesor sau director responsabil din Romania, daca ar trece pe culoarul unei scoli si ar auzi ceea ce am auzit eu, ar incerca sa intervina. Nu am fost in acea scoala pentru doamna invatatoare, dar sunt un om caruia chiar ii pasa de copii, elevii mei pot depune marturie. As fi vrut sa fiu mai calma in acea interactiune si este regretabil ca, pentru moment, nu am fost atenta la prezenta presei si expunerea copiilor, lucru pentru care imi pare rau.Cred ca profesorii din Romania, mai ales cei care au motivatie sa lucreze acolo unde este mai greu, merita si trebuie sa fie respectati si incurajati. La fel cum cred ca exista o nevoie uriasa de intelegere si echilibru. Inclusiv pentru un profesor care greseste. Multumesc tuturor pentru intelegere!"