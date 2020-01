Ministrul Anisie, scrisoare deschisa catre primari: Asigurati finantarea Educatiei in bugetele pe 2020!

Ziare.

com

"Ma adresez dumneavoastra in speranta ca intelegem cu totii ca Romania are nevoie de un sistem educational bine finantat, in care elevii sa invete cu drag, in conditii optime, iar profesorii, folosind noile tehnologii, sa aiba acces la toate resursele materiale necesare bunei desfasurari a activitatilor in scoala.Rolul comunitatii locale este foarte important si consider ca Romania s-a dezvoltat in ultimii ani, astfel incat asigurarea finantarii complementare pentru educatie sa fie o realitate concreta, in fiecare unitate administrativ-teritoriala" arata Anisie, in document.Potrivit acesteia, Legea a prevazut, inca din 2011, ca finantarea educatiei trebuie sa fie un efort comun al autoritatilor administratiei publice centrale si locale."Intreaga arhitectura a educatiei s-a schimbat odata cu adoptarea de catre Romania a principiului descentralizarii, in urma caruia autoritatile locale au preluat o buna parte din responsabilitati, printre care si aceea de a asigura finantarea complementara pentru Educatie.Am constatat cu tristete ca, de la adoptarea Legii educatiei nationale, unele autoritati publice locale au alocat putin spre deloc bani pentru Educatie, desi aveau o obligatie legala si morala in acest sens", a mai transmis ministrul.Monica Anisie afirma ca "Guvernul si-a facut deja datoria de a majora bugetul pentru Educatie in 2020 si de a finanta ceea ce legea ne obliga sa finantam: salariile, sporurile, indemnizatiile, pregatirea profesionala, evaluarea periodica si cheltuielile cu bunuri si servicii educationale"."Investitiile, reparatiile capitale, consolidarile, subventiile pentru internate si cantine, evaluarea periodica nationala a elevilor, bursele elevilor, toate acestea trebuie finantate de catre autoritatile publice locale, prin finantarea complementara, conform art. 105 din Legea 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.Din pacate, in prezent, existasi. Intre aceste doua categorii sunt diferente care devin tot mai mari. Impreuna, putem face ca aceasta diferenta sa dispara, sa existe aceeasi calitate a scolii romanesti, indiferent unde se afla geografic", mai arata ministrul in scrisoare."Va propun un restart in finantarea Educatiei! Incepand din acest an, toti sa ne asumam angajamentele fata de copii si cadre didactice! Fac un apel public catre dumneavoastra sa asigurati finantarea corespunzatoare a Educatiei in bugetele pentru anul 2020. O scoala buna are nevoie de sustinerea unei comunitati careia ii pasa.Investitia in gradinite, scoli si licee inseamna investitia in copii, in viitorul comunitatii locale. Haideti sa dotam scolile cu materialele necesare pentru desfasurarea actului didactic in bune conditii! Haideti sa amenajam toalete in interiorul scolii! Haideti sa investim in elevi si profesori, investind in Educatie", le-a transmis Anisie primarilor.Scrisoarea vine in contextul in care tot azi organizatiile membre ale Coalitiei pentru Educatie au cerut ministrului Educatiei ca, impreuna cu Guvernul si autoritatile locale, " sa rezolve de urgenta problema scolilor si gradinitelor cu WC-uri in curte ".Intr-un comunicat remis, Coalitia pentru Educatie precizeaza ca asteapta de la Executiv masuri concrete, nu doar vizite mediatizate."Au trecut 9 luni de la fatidicul accident prin care un copil de 3 ani a murit intr-o unitate de invatamant cu grup sanitar neconform si amplasat in exteriorul constructiei unitatii de invatamant. Suntem la un pas de tragedia de a pierde alte vieti in fiecare zi.Timpul descinderilor mediatice si al proiectelor pe hartie trebuie sa ia sfarsit. Scolile si gradinitele cu WC-urile in curte TREBUIE sa fie modernizate, fie inchise, fie inlocuite cu constructii noi", se arata in comunicatul citat.