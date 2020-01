Ministrul Educatiei, somat sa spuna ce masuri ia pentru scolile cu WC-uri in curte si ce s-a facut cu banii din Programul National

sa furnizeze urmatoarele informatii

Care este strategia, actiunile concrete si calendarul d-nei ministru Monica Anisie cu privire la solutionarea problemei unitatilor scolare cu grupuri sanitare neconforme, dotate necorespunzator sau amplasate in exteriorul constructiilor de invatamant?

d-nei ministru Monica Anisie cu privire la solutionarea problemei unitatilor scolare cu grupuri sanitare neconforme, dotate necorespunzator sau amplasate in exteriorul constructiilor de invatamant? Care este stadiul de implementare a Programului national de amenajarea si asigurare a toaletelor in unitatile de invatamant preuniversitar de stat demarat de Ministerul Educatiei si cercetarii in mai 2019? Cate, din cele 858 de scoli prinse in program in 2019, detin in acest moment grupuri sanitare corespunzatoare si functioneaza conform normelor?

de amenajarea si asigurare a toaletelor in unitatile de invatamant preuniversitar de stat demarat de Ministerul Educatiei si cercetarii in mai 2019? Cate, din cele 858 de scoli prinse in program in 2019, detin in acest moment grupuri sanitare corespunzatoare si functioneaza conform normelor? Care este numarul de unitati de invatamant cu grupuri sanitare neconforme , dotate necorespunzator sau amplasate in exteriorul constructiilor de invatamant in ianuarie 2020? Care este situatia lor pe fiecare judet?

, dotate necorespunzator sau amplasate in exteriorul constructiilor de invatamant in ianuarie 2020? Care este situatia lor pe fiecare judet? Ce demersuri concrete urmeaza a fi facute pentru a moderniza si restul de 631 de scoli (diferenta dintre totalul scolilor neconforme 1489 si cele 858 deja finantate) care nu au fost prinse in schema de finantare lansata anul trecut?

urmeaza a fi facute pentru a moderniza si restul de 631 de scoli (diferenta dintre totalul scolilor neconforme 1489 si cele 858 deja finantate) care nu au fost prinse in schema de finantare lansata anul trecut? Din ce fonduri se va face modernizarea si care sunt autoritatile implicate in solutionarea in totalitate a acestei situatii?

Reactia vine dupa ce ministrul Monica Anisie a facut o vizita inopinata in judetul Ialomita si s-a aratat indignata de conditiile gasite in scolile sau gradinitele in care a intrat.", a mai spus ministrul Educatiei dupa vizita in localitatea Axintele Intr-un comunicat remis Ziare.com,precizeaza ca asteapta de la Executiv masuri concrete, nu doar astfel de vizite."Au trecut 9 luni de la fatidicul accident prin care un copil de 3 ani a murit intr-o unitate de invatamant cu grup sanitar neconform si amplasat in exteriorul constructiei unitatii de invatamant . Suntem la un pas de tragedia de a pierde alte vieti in fiecare zi.Timpul descinderilor mediatice si al proiectelor pe hartie trebuie sa ia sfarsit.", se arata in comunicatul citat.Diana Certan, membra in Consiliul Director al Coalitiei pentru Educatie, subliniaza ca vizita ministrului nu a reflectat vreo noutate, "nici pentru domnia sa, nici pentru organizatiile membre ale Coalitiei si nici pentru cetatenii acestei tari"."In mai 2019, Ministerul Educatiei si Cercetarii anunta asumarea unui. Ce s-a intamplat cu acel program? Care au fost si sunt actiunile Ministerului Educatiei si Cercetarii cu privire la functionarea si implementarea acelui program.(...)Timpul descinderilor cu presa si a proiectelor pe hartie trebuie sa aiba un sfarsit. Asteptam proiecte concrete si cu rezultate imediate, care sa asigure, in primul rand,", a mai declarat aceasta.Organizatiile membre ale Coalitiei pentru Educatie spun ca ONG-urile nu isi pot asuma responsabilitatea de a rezolva problemele infrastrustructurii educationale, ci doar Executivul si autoritatile locale."De aceea, Federatia Coalitia pentru Educatie solicita public dnei ministru Anisie sa ofere informatii cu privire la actiunile concrete cu privire la solutionarea acestei probleme, care de altfel ar fi trebuit sa fie una din prioritatile zero ale prezentului mandat, dat fiind ca vorbim de punerea in pericol a dreptului la viata a copiilor", se mai arata in comunicatul citat.Coalitia pentru Educatie afirma ca problema poate fi solutionata "numai printr-un program national cu mecanisme clare si norme de implementare imediata", asa ca solicita public Ministerului Educatiei"Fondata in iunie 2015, Federatia Coalitia pentru Educatie reuneste organizatii neguvernamentale active in domeniu si isi propune sa coaguleze energii si resurse pentru a sustine dezvoltarea scolii in care fiecare vrea si poate sa isi implineasca potentialul", se precizeaza in incheierea comunicatului citat.C.B.