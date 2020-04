Ministrul Educatiei spune ca anul scolar fie va fi prelungit cu o saptamana, fie se va termina cum era programat

Ziare.

Anisie afirma ca exista doua scenarii: unul conform caruia anul scolar ar urma sa se termine asa cum a fost programat initial, iar al doilea care prevede prelungirea cu o saptamana a anului scolar 2019-2020."Trebuie sa ne gandim intai de toate la siguranta si sanatatea copiilor nostri. Atunci cand vom lua decizia revenirii la cursuri trebuie sa luam toate masurile in asa fel incat copiii sa fie in siguranta. (...) Aceasta redeschidere a cursurilor trebuie sa fie una prudenta, controlata si treptata si in conditii de maxima siguranta pentru elevi si pentru profesori in acelasi timp", a afirmat Anisie, miercuri seara, la Digi 24.Ministrul Educatiei a spus ca a discutat, intr-o videoconferinta, cu omologi de-ai sai din alte tari din Uniunea Europeana, iar acestia au spus ca trebuie luat in calcul ca prezenta elevilor la cursuri "sa nu cumva sa inrautateasca situatia imbolnavirilor cu COVID".In ceea ce priveste o data la care ar putea fi luata o decizie cu privire la revenirea la scoala, ministrul Educatiei a spus ca aceasta data ar putea fi decisa de catre Comitetul National pentru Situatii de Urgenta, care a si decis suspendarea cursurilor ca masura de prevenire a raspandirii virusului."Cred ca este bine sa precizez faptul ca tot Comitetul National pentru Situatii de Urgenta poate spune cand este timpul, cand este momentul in care vom fi in siguranta. Trebuie sa ne gandim cu totii la sanatatea elevilor, studentilor, cadrelor didactice pentru ca numai daca sunt sanatosi putem deschide atat scolile, cat si universitatile", a afirmat Anisie.Ea a precizat ca decizia privind modul in care ar urma sa se faca reluarea cursurilor va fi comunicata "in curand", mentionand ca a discutat cu ministrul Sanatatii pe acest subiect, intrucat este nevoie sa se faca o dezinfectie de catre Directiile de Sanatate Publica in fiecare scoala, astfel incat copiii sa nu fie supusi riscului de contractare a virusului."Asteptam sa vedem care este varful, asteptam sa vedem ce ne spun specialistii din domeniul medical. (..) Am considerat ca deocamdata este bine sa nu-i alarmam sub nicio forma nici pe parinti, nici pe elevi si sa construim lucruri in asa fel incat sa ne gandim la sanatatea si siguranta copiilor", a declarat ministrul.Anisie a spus ca a fost contactata de parinti care i-au spus ca au copii cu diverse boli si pe care nu vor sa ii trimita, deocamdata, la scoala, de teama ca s-ar putea imbolnavi."Lucrurile se schimba de la o zi la alta si nu putem avea certitudini ce se intampla in scurt timp", a explicat Anisie.Intrebata daca anul scolar va fi prelungit cu perioada in care elevii nu au mers la cursuri, Anisie a spus ca exista un scenariu conform caruia anul scolar ar putea fi prelungit cu o saptamana, al doilea scenariu prevazand posibilitatea ca anul scolar sa se termine asa cum a fost programat."Toate acestea sunt numai scenarii, vorbim ipotetic. Alegem varianta cea mai potrivita numai in momentul in care avem certitudinea ca nu expunem copiii la imbolnaviri. Ar trebui parintii sa inteleaga ca pe primul plan trebuie sa punem sanatatea copiilor nostri. (...) Toate aceste scenarii pe care Ministerul Educatiei le are sunt in functie de ceea ce transmit specialistii din cadrul Ministerului Sanatatii pentru ca noi, ca profesori, nu putem lua decizii fara a tine cont de ceea ce spun specialistii", a mai afirmat ministrul.Aceasta a precizat ca Cehia, spre exemplu, a anuntat reluarea cursurilor pentru elevii si studentii din anii terminali. Intrebata daca se ia in calcul aceasta varianta, Monica Anisie a spus ca a fost luata in calcul, alaturi de altele, de catre autoritatile din Romania.