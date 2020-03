Ministrul Educatiei spune ca "in scurt timp'' va anunta ce se intampla cu examenele si cursurile anul acesta

Ziare.

com

In postarea facuta sambata seara pe pagina sa de Facebook, ministrul Anisie subliniaza ca in spatiul public circula tot felul de stiri false, iar toti actorii din sistemul de educatie trebuie sa aiba grija sa se informeze din surse oficiale."In zilele acestea, mai mult decat oricand, ar trebui sa fim mai buni, mai atenti si mai intelepti si sa nu credem orice stire falsa!!! Dragi elevi si studenti, stimati colegi, fiti atenti ca in spatiul public circula tot felul de stiri false! Nu va lasati manipulati si informati-va din surse oficiale! Va rog sa aveti incredere ca, in scurt timp, MEC va transmite ceea ce se va intampla cu examenele nationale, cand vom putea relua cursurile si care vor fi deciziile cu privire la sustinerea licentei/dizertatiei/titularizarii/examenelor pentru gradele didactice etc", afirma ministrul Monica Anisie in mesajul sau.Totodata, ea subliniaza ca toate aceste decizii privind sistemul de educatie pentru urmatoarea perioada "depind de evolutia pandemiei de COVID-19"."Cum bine se stie, toate acestea depind de evolutia pandemiei cu COVID-19!! Va propun sa ne asiguram ca suntem in siguranta si sanatosi!", a mai spus ministrul Monica Anisie.Potrivit comentariilor postate pe Facebook fata de mesajul sau, in diverse retele de socializare au circulat in ultimele zile informatii false atribuite Ministerului Educatiei, potrivit carora cursurile aferente semestrului II s-ar relua in data de 15 mai si ar dura pana pe 24 iulie.