Ministrul Educatiei vrea parteriat cu TVR pentru ca elevii fara Internet sa continue invatarea acasa

"Suntem constienti ca nu toti elevii au posibilitatea de a avea acces la invatarea online si studiile pe care le-au facut chiar si reprezentantii elevilor in ultima perioada, dar si cele realizate de catre Ministerul Educatiei arata ca peste 60% dintre elevi isi continua invatarea de acasa in spatiul online. Este o provocare atat pentru profesori, cat si pentru elevi. (...)Sunt si elevi care nu au acces la acest tip de invatare. (...) Si pentru acestia MEC a luat in calcul un parteneriat cu Televiziunea Romana pentru ca acestia sa isi continue invatare. (...) Fac un apel la colegii mei profesori ca dupa reluarea propriu-zisa a perioadei in care sunt suspendate cursurile sa participe activ la aceasta legatura cu elevii, si anume, sa incerce sa gaseasca solutii astfel incat legatura cu elevul sa fie stabilita pentru fiecare profesor", a spus ministrul la Realitatea Plus.Monica Anisie a afirmat ca este necesar un act normativ referitor la invatarea online."Este necesar ca din partea Ministerului Educatiei sa se realizeze un act normativ si pentru acest tip de invatare - invatarea online. (...) Vom reglementa in mod clar care sunt parametrii in care trebuie sa se desfasoare si aceste lectii online, pentru ca este necesara o metodologie in acest sens, un act normativ care sa stipuleze ceea ce este un raspuns la intrebarile venite atat din partea parintilor, cat si din partea elevilor", a aratat reprezentanta MEC.Potrivit ministrului, in aceasta perioada lectiile online au avut ca scop fixarea cunostintelor."In aceasta perioada lectiile online au fost lectii de fixare a cunostintelor, de recapitulare a cunostintelor de pana la momentul suspendarii cursurilor. Nu au fost lectii de predare, nu au fost notati elevii. MEC a facut aceasta precizare in sensul in care trebuie sa gasim solutii si pentru acei copii care nu au acces la aceste lectii online", a subliniat Anisie.Citeste si Ministerul Educatiei dezminte un fake news, care circula pe Whatsapp: Cursurile nu se reiau pe 6 aprilie! Vom face denunt penal