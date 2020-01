Monica Anisie e indignata, dupa un control: Primarii aveau fonduri sa construiasca toalete in scoli, dar nu au facut-o

Ziare.

"Sunt indignata ca acesti colegi, profesori ai mei, au privit lucrurile ca pe o normalitate atunci cand i-am intrebat unde se duc copiii la baie. Au spus:. Sunt indignata ca autoritatile publice locale, de 30 de ani, nu investesc in educatie.Au fost alocate fonduri printr-o hotarare de guvern, aveau posibilitatea sa construiasca aceste toalete, aveau posibilitatea de a imbunatati viata copiilor la scoala si multi dintre ei nu au facut-o - asta este, de fapt, problema. Ne miram la fiecare inceput de an scolar de ceea ce se intampla. Nu ar trebui sa ne miram, autoritatea publica locala trebuie sa investeasca in educatie. Avem exemple de buna practica", a spus Monica Anisie dupa prima vizita, in comuna Axintele.Aici, ea a constatat ca nu exista paza la una dintre gradinite, iar copiii merg la toaletele din curte singuri, printr-o zona plina de noroi.De asemenea, chiar daca exista o centrala si calorifere montate in clase, pentru incalzire se folosesc tot sobe pe lemne, deoarece centrala nu este destul de puternica pentru a asigura o temperatura corespunzatoare pentru cei mici."Banii care au fost alocati printr-o hotarare de guvern au fost alocati nu numai pentru una din primarii, au fost alocati bani pentru toate cele 857 de unitati de invatamant care aveau astfel de toalete, in curte, si acesti bani unii dintre primari i-au returnat, pentru ca nu au facut nici macar proiectul, nu au luat nici macar banii de proiectare pentru aceste toalete. Aici ne aflam fix in aceasta situatie", a mai spus ministrul Educatiei dupa vizita din Axintele.Ea a precizat ca a ales sa viziteze aceste gradinite, deoarece exista multe vulnerabilitati in modul in care invata foarte multi copii de varste mici."Incepand cu acest semestru al doilea mi-am propus sa merg cat mai mult in teritoriu, sa iau contact cu colegii profesori, sa vad care sunt problemele cu care ei se confrunta si am pornit de la ideea de a verifica modul in care autoritatile publice locale au accesat sau nu fondurile pentru toaletele pe care trebuiau sa le construiasca in comunitatea pe care o conduc.Ati observat ca nu exista, degeaba au fost alocate fondurile, ca nu au fost accesate. Pornind de la acest lucru, am descoperit si alte probleme cu care se confrunta colegii mei profesori, dar mai ales ma preocupa modul in care sunt asigurate conditiile pentru elevi. Pentru ca nu sunt cele mai bune conditii in care invata, mai ales prescolarii", a declarat Anisie dupa vizita din comuna Salcioara.Aici, ministrul a gasit o noua cladire improprie desfasurarii orelor pentru prescolari, o soba incalzita cu lemne care emana miros de fum. De la profesori a aflat ca noul primar nu le deconteaza contravaloarea navetei pentru a veni la gradinita.Edilul s-a dezvinovatit, acuzand faptul ca bonurile pentru decontare sunt neconforme, insa directorul scolii i-a atras atentia ca nici macar nu a fost prevazut in bugetul primariei un capitol in ceea ce priveste aceste cheltuieli."Vreau sa va spun ca nu voi renunta si voi fi tot timpul pe capul primarilor sa-si faca treaba, pentru ca nu este numai responsabilitatea unui director sau unui inspector de a asigura conditiile intr-o unitate de invatamant, este si responsabilitatea primarilor", a mai spus Monica Anisie, dupa terminarea vizitei la gradinita din Salcioara.Ea a discutat cu primarul comunei si i-a expus problemele depistate, insa acesta a dat vina pe lipsa fondurilor si a promis ca pana la inceputul urmatorului an scolar va fi gata o noua gradinita, aflata in constructie."Observati cu cata nonsalanta trateaza primarul aceasta problema care este in unitatea de invatamant. Am intrebat daca stia de problema, a raspuns ca da, in momentul in care i-am adresat intrebarea daca si-ar lasa copilul sa invete intr-un mediu toxic, dumnealui a spus ca n-a stiut pana acum de aceasta problema. Pentru ceea ce se intampla acolo trag un semnal de alarma si-l rog pe domnul primar sa se preocupe, pentru ca maine acesti copii sa invete in conditii bune, pentru ca nu se poate sa mai intre in mirosul de acolo.Am avut deja copii intoxicati cu fum, deci nu se mai poate sa-si continue copiii activitatea acolo", a adaugat Anisie.Potrivit unei situatii intocmite de Ministerul Educatiei,