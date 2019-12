Monica Anisie s-a sucit si deodata e constienta de importanta testelor PISA. Ce are de gand sa faca

Ziare.

"PISA 2018 s-a desfasurat ca urmare a eforturilor pe care eu le-am depus in anul 2016, tocmai pentru casi pentru ca nimeni altcineva nu isi asumase ca Romania sa intre in aceasta evaluare!De altfel, nici pana la momentul actual niciun alt ministru nu si-a asumat initierea hotararii de guvern privind PISA 2021!", a scris ministrul pe contul sau de Facebook.Apoi, ea a anuntat masurile luate dupa rezultatele PISA 2018: o analiza profunda si o dezbatere cu specialisti."PISA 2018Astazi, ca urmare a ceea ce am promis deja, am stabilit impreuna cu colegii mei planul de actiune ca urmare a rezultatelor PISA 2018, in care am inclus atat masuri imediate, cat si masuri de perspectiva:Luni, 9 decembrie, impreuna cu specialistii si cercetatorii in stiintele educatiei voi realiza o ANALIZA profunda a rezultatelor PISA 2018, analiza care va constitui baza pentru identificarea si adoptarea unor masuri;Luni, 16 decembrie, voi organiza o DEZBATERE la care, alaturi de specialisti, vor participa reprezentanti ai profesorilor, elevilor si ai societatii civile;Pana cel tarziu la sfarsitul lunii decembrie vreau sa avem un set de masuri concrete cunoscute si asumate de toti actorii educationali", se mai arata in postarea ministrului.Anuntul vine in contextul in care ministrul a declarat anterior ca rezultatele testelor PISA "nu trebuie neaparat sa ne ingrijoreze, pentru ca accentul nu se pune neaparat pe ce stiu elevii, ci pe ce aplica"."Nu trebuie neaparat sa ne ingrijoram de aceasta evaluare a testelor PISA, e o evaluare internationala. Accentul la aceste evaluari internationale nu cade neaparat pe ce stiu elevii, ci pe aplicarea cunostintelor in situatii concrete de viata", a spus Anisie intr-o interventie la Digi24.Amintim ca Ministerul Educatiei a publicat, marti, rezultatele la testarea PISA 2018.Romania are cel mai slab punctaj din ultimii ani in clasamentul PISA, tara noastra clasandu-se pe locul 47 din 79 de tari.