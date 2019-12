Patru asociatii de elevi ii cer demisia ministrului Educatiei

Ziare.

AEC a transmis, sambata, un comunicat de presa, potrivit caruia asociatiile elevilor din Constanta, Bucuresti, Valcea si Maramures sunt nemultumite de OUG propusa de Ministerul Educatiei care, in perspectiva lor, nu rezolva problema decontarii transportului elevilor."Proiectul propus de Ministerul Educatiei si Cercetarii urmareste sa modifice art. 84, alin. (3) din Legea educatiei nationale in sensul introducerii unor 'cuantumuri maxime' pentru sumele ce pot fi decontate elevilor, urmand ca Guvernul sa stabileasca aceste sume printr-o hotarare de Guvern in termen de 30 de zile.Concret, elevilor nu li se vor putea deconta cheltuielile de transport integral, ci in baza unui plafon stabilit de Guvern, la fel ca intre 2013 si 2016, cand a fost adoptata OG nr. 29/2013, iar din 400 de lei, suma aproximativa pentru un abonament pe o distanta de 50 km, elevilor li se decontau doar 120 de lei", se arata in comunicatul transmis de AEC.Reprezentantii elevilor mai sustin ca ministrul Educatiei ia decizii contradictorii cu obiectivele ministerului pe care il conduce si "impotriva elevilor"."Dorim sa atragem atentia ca, in acest moment, ministrul Educatiei, Monica Anisie, doreste sa ia masuri chiar aflate in contradictie cu obiectivele pe scurt ale MEC, din anexa 3 la bugetul ministerului, care prevedea ca unul dintre obiective este 'initierea unor eforturi guvernamentale pentru deblocarea decontului navetei elevilor si cadrelor didactice si pentru finantarea transportului scolar intrajudetean'.Astfel, desi reprezentantii Guvernului se lauda saptamanal ca sustin educatia si vor sa ajute elevii, de fapt, din nevoia de a cheltui cat mai putini bani, iau masuri contra elevilor. Cea propusa prin acest proiect este una dintre ele. In loc ca MEC sa puna in aplicare in mod corect Decizia CCR, autoritatea o interpreteaza in mod eronat pentru a nu aloca bani in vederea decontarii integrale a navetei", au mai transmis reprezentantii AEC.Fata de cele spuse, reprezentantii celor patru asociatii de elevi cer demiterea ministrului Educatiei, Monica Anisie, si retragerea de urgenta a proiectului Ordonantei de Urgenta a Guvernului privind decontarea transportului elevilor.