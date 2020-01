Premiera: Ludovic Orban a participat la instalarea secretarului de stat pentru Cercetare. Ce semnal a vrut sa dea

Cine este Dragos Ciuparu

In Cabinetul Orban ministerele Educatiei si Cercetarii au fost comasate sub conducerea Monicai Anisie. Decizia de numire a lui Dragos Ciuparu in functia de secretar de stat pentru Cercetare a fost publicata luni in Monitorul Oficial La evenimentul de azi dimineata au mai fost prezenti secretarul general al Guvernului, Antonel Tanase, presedintele Consiliului National al Rectorilor, Sorin Cimpeanu, precum si reprezentantii institutelor nationale de cercetare-dezvoltare."Este o premiera sa particip la instalarea unui secretar de stat, dar am tinut in mod deosebit sa fac acest lucru pentru a da, dezvoltarea economica, performanta si competitivitatea economiei romanesti si, mai ales, sansa de a putea transforma Romania intr-un actor extrem de important la nivel european si la nivel global", a declarat premierul Ludovic Orban.Seful Executivului a subliniat ca politica UE este de a aloca "extrem de multe resurse pentru specializare inteligenta, digitalizare", iar guvenrul pe care il conduce isi propune sa stimuleze cercetarea, indiferent unde se desfasoara ea, "in institute, in universitati, in companii private, de catre freelanceri, de echipe de cercetare".De asemenea, Ludovic Orban a precizat ca UE a decis o alocare bugetara de aproape 6 miliarde de euro pentru programe de cercetare, dar "acesti bani nu pot fi accesati usor", de aceea, este nevoie de un mecanism bine pus la punct si de proiecte.(...)Mi-a luat mult timp pana m-am hotarat pe cine sa numesc,(...) Dragos Ciuparu nu este un novice, este un om care a mai fost o perioada buna la conducerea destinului cercetarii.(...) Ii garantez in fata dvs un suport constant si real din partea mea, ca prim-ministru", a mai spus premierul Orban.La randul sau,si-a exprimat speranta ca va avea "o colaborare cel putin la fel de buna" cu cea pe care a avut-o si in trecut cu sefii institutiilor din domeniu prezenti in sala."Sunt un om caruia ii pasa de cercetare sipentru tinerii din aceasta tara si nu numai, ci si pentru cei care doresc sa isi inceapa cariera in strainatate", a precizat noul secretar de stat, anuntand ca prioritate "".Dragos Ciuparu este inginer chimist de profesie si are un doctorat obtinut in 1999 la Universitatea Paris 7 "Denis Diderot". In 2002 a aderat la Ad Astra, o organizatie a cercetatorilor romani de pretutindeni, care militeaza pentru un mediu academic de calitate si competitiv in Romania.Dupa aproape 7 ani petrecuti la Departamentul de Inginerie Chimica al Universitatii Yale (SUA), la sfarsitul lui 2005 a revenit in tara, la Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti, unde a pus bazele unui nou laborator de cercetare.Prof. Ciuparu a publicat zeci de lucrari recenzate, este coautorul a 3 carti tehnice si detine 5 brevete SUA.A fost membru al comisiei prezidentiale de Educatie condusa de Mircea Miclea, precum si presedinte al Autoritatii Nationale pentru Cercetare Stiintifica (ANCS).Ca sef al Cercetarii, in 2011, Ciuparu a lansat o procedura de evaluare a institutelor nationale de cercetare-dezvoltare, care nu s-a mai finalizat din cauza guvernului PSD. A fost inlaturat din functie de fostul premier Victor Ponta dupa declansarea scandalului de plagiat.Dragos Ciuparu a avut un merit extraordinar in aprobarea finantarii de catre Comisia Europeana a proiectului care prevede construirea la Magurele a celui mai mare laser din lume (2012).In urma cu cinci ani, Dragos Ciuparu a fost numit consultant de nivel inalt al ministrului Educatiei din R.Moldova Maia Sandu, in cadrul programului Uniunii Europene de consiliere a Guvernului Republicii Moldova intitulat EU High Level Policy Advisors Mission - EUHLPAM.