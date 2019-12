Primul raport al Comisiei de taiat hartii in Educatie: Desfiinteaza comisii si rapoarte, dar si dirigentia. Parintii, incurajati la voluntariat

Ziare.

Potrivit unui comunicat de presa remis de Ministerul Educatiei si Cercetarii, lista de masuri a comisiei urmeaza sa fie supusa consultarii publice, cu partenerii de dialog social, iar interventiile privind debirocratizarea vor fi realizate in etape pe termen scurt (incepand cu semestrul al II-lea), mediu si lung (aplicabile incepand cu anul scolar 2020-2021) pentru a nu afecta in niciun fel desfasurarea actului educational.Printre masurile propuse in raport se numara: eliminarea Comisiei metodice si realocarea atributiilor catre alte comisii, revizuirea atributiilor Comisiei de curriculum , in sensul acoperirii activitatilor de didactica si mentorat, eliminarea obligatiei de a intocmi procese verbale la activitatile care nu implica probarea modului de luare a deciziei, eliminarea portofoliului dirigintelui, eliminarea obligativitatii realizarii de raportari si analize privind situatia sociala a elevilor, eliminarea obligativitatii realizarii in forma actuala a raportarilor aferente programelor sociale "Cornul si laptele", "Fructe in scoli ", se va opta pentru raportare integrata, cu asumare de responsabilitati si de catre personalul unitatilor administrativ-teritoriale (UAT).Comisia propune si o serie de masuri de simplificare, printre care: eliminarea obligativitatii realizarii, la nivelul unitatilor de invatamant a rapoartelor si statisticilor solicitate de institutii ierarhic superioare sau alte institutii din afara sistemului educational, revizuirea si standardizarea continutului obligatoriu al portofoliului profesorului, incurajarea programelor de voluntariat pentru parinti, care sa parcurga procedurile din legislatia din domeniu, ca raspuns la nevoia de supraveghere a copiilor, modificarea contractului educational in sensul introducerii unei prevederi referitoare la posibilitatea implicarii parintilor/tutorilor/sustinatorilor legali, in calitate de voluntari, in organizarea si desfasurarea activitatilor extrascolare.O alta masura continuta in raportul "Comisiei de taiat hartii" este eliminarea din condica de prezenta a rubricii referitoare la tema orei de curs si inlocuirea acesteia cu rubrica referitoare la denumirea disciplinei.Ministrul Educatiei si Cercetarii, Monica Anisie , va prezenta, in luna ianuarie, raportul cu toate masurile propuse pe termen scurt, mediu si lung, se mai arata in comunicat.Ministerul Educatiei anunta, in 15 noiembrie, ca s-a dat startul oficial in campania de "taiere a hartiilor" care ingreuneaza munca profesorilor. Ministrul Monica Anisie a infiintat comisia pentru a pune la punct un proiect de debirocratizare a activitatii dascalilor.